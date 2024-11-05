"єОселя": где украинцы могут приобрести жилье на этапе строительства

Сейчас через программу доступного ипотечного кредитования " єОселя " украинцы могут приобрести имущественные права на квартиры от 87 застройщиков в 188 возводимых домах.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрфінжитло".

Отмечается, что с ноября выбрать квартиру можно в следующих жилых комплексах:

ЖК "Рассвет" от застройщика "Регион Строй" в Киевской области;

ЖК "Киевские звезды — 2" от застройщика "Оникс Билд" в Киевской области;

Жилой городок "ARTVILLE" от застройщика ООО "Арт Вилль девелопмент" в Одесской области;

ЖК "Грушевский" от застройщика ООО "Комфорт МПБ" во Львовской области;

ЖК "Парковый" от застройщика ООО "Градобус-С" в Киевской области;

ЖК "Миланж" от застройщика ООО "Дарт Билдинг Украина" в Киевской области;

ЖК "Софиевская сфера" от застройщика ООО "СТ Девелопмент Груп" в Киевской области.

Кроме того, в октябре банки-партнеры аккредитовали 14 новых объектов в 7 жилых комплексах, где теперь украинцы смогут выбрать новое жилье на этапе строительства.

Полный перечень аккредитованных банками возводимых объектов, в которых можно приобрести имущественные права на квартиру по программе "єОселя", – по ссылке.

Напомним, что готовое жилье, уже введенное в эксплуатацию, можно выбрать от любого застройщика. Важно, чтобы оно отвечало условиям программы по площади и возрасту .

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Программа началась в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Банками-партнерами "єОселя" являются Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Сенс Банк, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк и Bisbank.

Напомним, за два с половиной года войны полностью распродались квартиры в 500 жилых комплексах Украины. Приблизительно столько же проектов запустили в продажу.