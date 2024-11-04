За прошлую неделю украинцы получили 206 кредитов по программе "єОселя"

За прошедшую неделю 206 украинцев получили доступные кредиты на жилье по программе "єОселя" на сумму 368 млн грн. Всего за все время действия программы украинцы получили 13 981 кредит на льготных условиях на сумму свыше 22,5 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

Замминистра напомнил, что с 4 ноября 2024 года вступили в силу изменения, которые Кабинет министров внес в программу для стимулирования рынка первичного жилья. Он рассказал, что правительство изменило вектор программы "єОселя", сориентировав ее на новое или сданное в эксплуатацию жилье не более трех лет назад.

"Сосредоточившись на первичной застройке, правительство дало дополнительный стимул для развития строительства и смежных сфер, что важно для восстановления Украины", — говорится в его сообщении.

В то же время правительство расширило возможности для внутренне перемещенных лиц и отдельных категорий граждан в областях, наиболее пострадавших от войны. Теперь в рамках программы они могут выбирать жилье в возрасте до 10 лет, а не трех, как это было раньше.

В чем состоят изменения в программу "єОселя"

Обновленные требования к программе "єОселя" предусматривают возможность приобрести жилье по программе:

Возрастом до 10 лет: ВПЛ, членам их семей, при условии, что те берут ипотеку в интересах ВПЛ — во всех регионах; военнослужащим и правоохранителям, медикам, педагогам, научным работникам, ветеранам и членам их семей - в Черниговской, Сумской, Харьковской, запорожской, Херсонской областях.

В возрасте до трех лет: военнослужащим и правоохранителям, медикам, педагогам, ученым, ветеранам и членам семей в остальных регионах. Все остальные граждане смогут покупать квартиры и дома в возрасте до трех лет на всей территории страны.

Нормы по жилью, которое берут в ипотеку в интересах ВПЛ, вступят в силу 18 декабря.

Как воспользоваться программой через "Дія"

Чтобы воспользоваться программой доступных кредитов "єОселя" нужно:

зайти в "Дія";

нажать "Услуги";

выбрать "єОселя";

заполнить заявку и выбрать банки;

подписать "Дія.Підписом";

получить ответ от банков в "Дія" и приступить к оформлению ипотеки.

Напомним, военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей могут взять кредиты по льготной ставке в 3%, для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и других граждан без жилья ставка ипотеки составляет 7%.

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Программа началась в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Банками-партнерами "єОселя" являются Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Сенс Банк, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк и Bisbank.