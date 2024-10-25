"Укрфинжилье" планирует привлекать международные инвестиции для развития ипотечной программы "єОселя"

Украинская финансовая жилищная компания ("Укрфинжилье") объявила о планах перехода к международному финансированию для расширения программы "єОселя" — государственной инициативы, предоставляющей украинцам доступ к льготным ипотечным кредитам.

Об этом сообщил глава правления компании Евгений Мецгер, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сейчас у нас есть все предпосылки для того, чтобы двигаться в направлении иностранного привлечения средств. Ожидаем, возможно, в ближайшие годы $200-250 млн. в эквиваленте первых заимствований от международных финансовых институтов", — отметил он.

Мецгер подчеркнул, что благодаря программе новое жилье станет доступнее. В частности, средний платеж по всем выданным кредитам – 14,5 тыс. грн при среднем доходе семей заемщиков в 42 тыс. грн.

Расширение доступа к жилью на первичном рынке

Одним из приоритетов "Укрфинжилья" является стимулирование покупки жилья на стадии строительства, что способствует развитию первичного рынка. В 2024 году количество аккредитованных объектов возросло с 53 до 185, а количество застройщиков — с 20 до 87.

Теперь купить квартиры на стадии строительства можно в Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Одесской, Ровенской областях. Впоследствии программу расширят еще на четыре области — Закарпатскую, Житомирскую, Кировоградскую и Черновицкую.

Для привлечения региональных застройщиков "Укрфинжилье" еженедельно проводит встречи на местах, где разъясняет преимущества партнерства.

"Нашей целью является привлечение к программе минимум 300-400 застройщиков, что даст украинцам более широкий выбор энергоэффективного жилья с современными стандартами, в том числе бомбоубежищами", — отметил Мецгер.

Переход к международному финансированию

Расширение программы "єОселя" будет происходить на фоне стратегической капитализации "Укрфинжилья". Согласно госбюджету-2024, на финансирование программы будет выделено 20 млрд грн через ОВГЗ до конца года и еще 30 млрд грн в следующем году. Тем не менее, компания стремится постепенно перейти к финансированию за счет международных рынков.

В настоящее время "Укрфинжилье" работает над корпоративной прозрачностью и управленческими стандартами, которые помогут в привлечении иностранных инвестиций.

С начала действия "єОселя", которое стартовало в октябре 2022 года, 13,674 семьи смогли приобрести жилье на общую сумму более 22 млрд грн. По словам Мецгера, благодаря программе средний ежемесячный платеж по кредитам составляет 14,500 грн, что доступно при среднем доходе семей-заемщиков в 42,000 грн.

Программа действует в 404 населенных пунктах, в частности, 19.5% выданных кредитов – в Киеве, 33% – в областных центрах, остальные – в других городах и селах.

Напомним, народная депутат, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказывала, что проект госбюджета на 2025 год не предусматривает государственного финансирования на программу "єВідновлення", которая компенсирует утраченное жилье в результате военных действий.

"Главная и базовая потребность ВПЛ — это собственное жилье. Помочь должны две государственные программы — "єВідновлення" и "єОселя". Более того, они даже синхронизированы: сертификат можно использовать в качестве первого взноса по ипотеке. Звучит мощно, но это только на бумаге", — подчеркнула Шуляк.