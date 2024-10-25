"Укрфінжитло" планує залучати міжнародні інвестиції для розвитку іпотечної програми "єОселя"

Українська фінансова житлова компанія ("Укрфінжитло") оголосила про плани переходу до міжнародного фінансування для розширення програми "єОселя" — державної ініціативи, що надає українцям доступ до пільгових іпотечних кредитів.

Про це повідомив голова правління компанії Євген Мецгер, пише "Інтерфакс-Україна".

"Зараз у нас є всі передумови для того, щоб рухатися в напрямі іноземного залучення коштів. Очікуємо, можливо, найближчими роками $200-250 млн в еквіваленті перших запозичень від міжнародних фінансових інститутів", - зазначив він.

Мецгер наголосив, що завдяки програмі нове житло стане доступнішим. Зокрема, середній платіж за всіма виданими кредитами - 14,5 тис. грн за середнього доходу сімей позичальників у 42 тис. грн.

Розширення доступу до житла на первинному ринку

Одним із пріоритетів "Укрфінжитла" є стимулювання купівлі житла на стадії будівництва, що сприяє розвитку первинного ринку. Протягом 2024 року кількість акредитованих об'єктів зросла з 53 до 185, а кількість забудовників — з 20 до 87.

Тепер придбати квартири на стадії будівництва можна в Миколаївській, Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Одеській, Рівненській областя. Згодом програму розширять на ще чотири області — Закарпатську, Житомирську, Кіровоградську та Чернівецьку.

Для залучення регіональних забудовників "Укрфінжитло" щотижня проводить зустрічі на місцях, де роз'яснює переваги партнерства. "Нашою метою є залучення до програми щонайменше 300-400 забудовників, що дасть українцям ширший вибір енергоефективного житла з сучасними стандартами, зокрема бомбосховищами", — зазначив Мецгер.

Перехід до міжнародного фінансування

Розширення програми "єОселя" відбуватиметься на тлі стратегічної капіталізації "Укрфінжитла". Згідно з Держбюджетом-2024, на фінансування програми буде виділено 20 млрд грн через ОВДП до кінця року та ще 30 млрд грн наступного року. Проте компанія прагне поступово перейти до фінансування за рахунок міжнародних ринків.

Наразі "Укрфінжитло" працює над корпоративною прозорістю та управлінськими стандартами, що допоможуть у залученні іноземних інвестицій.

З початку дії "єОселя", яка стартувала в жовтні 2022 року, 13,674 сім'ї змогли придбати житло на загальну суму понад 22 млрд грн. За словами Мецгера, завдяки програмі середній щомісячний платіж за кредитами становить 14,500 грн, що є доступним за середнього доходу сімей-позичальників у 42,000 грн.

Програма діє в 404 населених пунктах, зокрема, 19.5% виданих кредитів — у Києві, 33% — в обласних центрах, решта — в інших містах і селах.

Нагадаємо, народна депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповідала, що проєкт держбюджету на 2025 рік не передбачає державного фінансування на програму "єВідновлення", яка компенсує втрачене житло внаслідок воєнних дій.

"Головна і базова потреба ВПО – це власне житло. Допомогти мали б дві державні програми – "єВідновлення" та "єОселя". Більше того, вони навіть синхронізовані: сертифікат можна використовувати як перший внесок за іпотекою. Звучить потужно, але це тільки на папері", - наголосила Шуляк.