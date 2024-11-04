За минулий тиждень українці отримали 206 кредитів за програмою "єОселя"

За минулий тиждень 206 українців отримали доступні кредити на житло за програмою "єОселя" на суму 368 млн грн. Загалом за весь час дії програми українці отримали 13 981 кредит на пільгових умовах на суму понад 22,5 млрд грн.

Про це повідомив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Заступник міністра нагадав, що з 4 листопада 2024 року вступили в силу зміни, які Кабінет міністрів вніс у програму для стимулювання ринку первинного житла. Він розповів, що уряд змінив вектор програми "єОселя", зорієнтувавши її на нове або здане в експлуатацію житло не більше ніж три роки тому.

"Тож, зосередившись на первинній забудові, уряд дав додатковий стимул для розвитку будівництва та суміжних сфер, що є важливим для відбудови України", - йдеться в його повідомленні.

Водночас уряд розширив можливості для внутрішньо переміщених осіб та окремих категорій громадян у областях, які найбільш постраждали від війни. Тепер в межах програми вони можуть обирати житло віком до 10 років, а не трьох, як це було раніше.

В чому полягають зміни до програми "єОселя"

Оновлені вимоги до програми "єОселя" передбачають можливість придбати житло за програмою:

Віком до 10 років: ВПО, членам їх родин, за умови, що ті беруть іпотеку в інтересах ВПО — у всіх регіонах; військовослужбовцям та правоохоронцям, медикам, педагогам, науковцям, ветеранам та членам сімей тощо — в Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях.

Віком до трьох років: військовослужбовцям та правоохоронцям, медикам, педагогам, науковцям, ветеранам та членам сімей у решті регіонів. Всі інші громадяни зможуть купувати квартири і будинки віком до трьох років на всій території країни.

Норми щодо житла, яке беруть в іпотеку в інтересах ВПО, набудуть чинності 18 грудня.

Як скористатись програмою через "Дію"

Аби скористатись програмою доступних кредитів "єОселя" потрібно:

зайти в "Дію";

натиснути "Послуги";

вибрати "єОселя";

заповнити заявку та вибрати банки;

підписати "Дія.Підписом";

отримати відповідь від банків у "Дії" та розпочати оформлення іпотеки.

Нагадаємо, військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть взяти кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Сенс Банк, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк і Bisbank.