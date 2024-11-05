- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"єОселя": де українці можуть придбати житло на етапі будівництва
Наразі через програму доступного іпотечного кредитування “єОселя” українці можуть придбати майнові права на квартири від 87 забудовників у 188 будинках, які зводяться.
Про це повідомила пресслужба "Укрфінжитло".
Зазначається, що з листопада обрати квартиру можна в таких житлових комплексах:
- ЖК “Світанок” від забудовника "Регіон Буд" в Київській області;
- ЖК “Київські зорі – 2” від забудовника "Онікс Білд" в Київській області;
- Житлове містечко “ARTVILLE” від забудовника ТОВ «Арт Вілль девелопмент» в Одеській області;
- ЖК “Грушевський” від забудовника ТОВ “Комфорт МПБ” в Львівській області;
- ЖК “Парковий” від забудовника ТОВ “Градобус-С” в Київській області;
- ЖК “Міланж” від забудовника ТОВ «Дарт Білдінг Україна» в Київській області;
- ЖК “Софіївська сфера” від забудовника ТОВ «СТ Девелопмент Груп» в Київській області.
Крым того, у жовтні банки-партнери акредитували 14 нових об’єктів в 7 житлових комплексах, де тепер українці зможуть обрати нове житло на етапі будівництва.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Повний перелік акредитованих банками об’єктів, що зводяться, в яких можна придбати майнові права на квартиру за програмою "єОселя", – за посиланням.
Нагадаємо, що готове житло, яке вже введене в експлуатацію, можна обрати від будь-якого забудовника. Важливо, щоб воно відповідало умовам програми за площею та віком.
Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".
Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Сенс Банк, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк і Bisbank.
Нагадаємо, за два з половиною роки війни повністю розпродалися квартири у 500 житлових комплексах України. Приблизно стільки ж проєктів запустили у продаж.