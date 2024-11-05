"єОселя": де українці можуть придбати житло на етапі будівництва

Наразі через програму доступного іпотечного кредитування “єОселя” українці можуть придбати майнові права на квартири від 87 забудовників у 188 будинках, які зводяться.

Про це повідомила пресслужба "Укрфінжитло".

Зазначається, що з листопада обрати квартиру можна в таких житлових комплексах:

ЖК “Світанок” від забудовника "Регіон Буд" в Київській області;

ЖК “Київські зорі – 2” від забудовника "Онікс Білд" в Київській області;

Житлове містечко “ARTVILLE” від забудовника ТОВ «Арт Вілль девелопмент» в Одеській області;

ЖК “Грушевський” від забудовника ТОВ “Комфорт МПБ” в Львівській області;

ЖК “Парковий” від забудовника ТОВ “Градобус-С” в Київській області;

ЖК “Міланж” від забудовника ТОВ «Дарт Білдінг Україна» в Київській області;

ЖК “Софіївська сфера” від забудовника ТОВ «СТ Девелопмент Груп» в Київській області.

Крым того, у жовтні банки-партнери акредитували 14 нових об’єктів в 7 житлових комплексах, де тепер українці зможуть обрати нове житло на етапі будівництва.

Повний перелік акредитованих банками об’єктів, що зводяться, в яких можна придбати майнові права на квартиру за програмою "єОселя", – за посиланням.

Нагадаємо, що готове житло, яке вже введене в експлуатацію, можна обрати від будь-якого забудовника. Важливо, щоб воно відповідало умовам програми за площею та віком.

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Сенс Банк, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк і Bisbank.

Нагадаємо, за два з половиною роки війни повністю розпродалися квартири у 500 житлових комплексах України. Приблизно стільки ж проєктів запустили у продаж.