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Вперше в Україні. РГК під'єднала завод з виробництва біометану (ФОТО)
До мережі Регіональної газової компанії (РГК) в Чернігівській області підключили перший в Україні завод з виробництва біометану, який належить агрохолдингу "Галс Агро".
Про це 12 квітня повідомила пресслужба РГК.
Виробнича потужність підприємства складає близько 3 млн кубометрів газу на рік. Такий об'єм забезпечить потреби близько 1500 клієнтів (населення та промисловість).
Біометан, який виробляє підприємство, не відрізняється від природного та одразу може споживатися домогосподарствами та промисловістю. Сировина для виробництва біометану – відходи аграрного сектору.
Процес підключення від видачі технічних умов до завершення будівництва тривав менш як 6 місяців. На підприємстві встановили вузол обліку газу і газорегулювальне обладнання.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Сьогодні розпочинається нова ера розвитку газу в Україні. У цьому проєкті РГК виступила як інвестняня: ми консультували, розробили проєктно-технічну документацію з підключення, технічні умови та виконали роботи з підключення до мережі… Україна має величезний потенціал виробництва біометану на рівні з ЄС, де працює понад 1200 заводів потужністю 3,5 млрд куб м в рік", — прокоментував генеральний директор РГК Олексій Тютюнник.
Біометановий завод у Чернігівській області збудували у 2018 році. Спочатку підприємство працювало на виробництво біогазу, з якого вироблялась електроенергія. У 2021 році його обладнано модулем з виробництва біометану. У другій половині 2023 року інвестори планують встановити ще один модуль з виробництва біометану такої ж потужності у Київській області.
Зауважимо, що РГК за власним шаблоном технічних умов проводить підключення біометану за 1 грн. Компанія також створила "єдине вікно" у форматі one-stop-shop для виробників біометану та потенційних інвесторів.
Нагадаємо, у липні 2022 року "Регіональна газова компанія" та "Галс Агро" уклали перший договір щодо приєднання біометанового заводу у Чернігівській області до газорозподільних мереж.
В першому півріччі 2023 року РГК планує підключити до газорозподільних мереж другий біометановий завод у Вінницькій області.