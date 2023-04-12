Вперше в Україні. РГК під'єднала завод з виробництва біометану (ФОТО)

До мережі Регіональної газової компанії (РГК) в Чернігівській області підключили перший в Україні завод з виробництва біометану, який належить агрохолдингу "Галс Агро".

Про це 12 квітня повідомила пресслужба РГК.

Виробнича потужність підприємства складає близько 3 млн кубометрів газу на рік. Такий об'єм забезпечить потреби близько 1500 клієнтів (населення та промисловість).

Перша черга заводу "Галс Агро" мала електричну потужність 2,4 МВт. Фото: РГК У 2021 році прийняли рішення про дообладнання заводу модулем з виробництва біометану. Фото: РГК На заводі "Галс Агро" використовуються когенераційні установки Jenbacher (Австрія). Фото: РГК Будівництво другої черги заводу розпочали у 2020 році. Фото: РГК

Біометан, який виробляє підприємство, не відрізняється від природного та одразу може споживатися домогосподарствами та промисловістю. Сировина для виробництва біометану – відходи аграрного сектору.

Процес підключення від видачі технічних умов до завершення будівництва тривав менш як 6 місяців. На підприємстві встановили вузол обліку газу і газорегулювальне обладнання.

"Сьогодні розпочинається нова ера розвитку газу в Україні. У цьому проєкті РГК виступила як інвестняня: ми консультували, розробили проєктно-технічну документацію з підключення, технічні умови та виконали роботи з підключення до мережі… Україна має величезний потенціал виробництва біометану на рівні з ЄС, де працює понад 1200 заводів потужністю 3,5 млрд куб м в рік", — прокоментував генеральний директор РГК Олексій Тютюнник.

Біометановий завод у Чернігівській області збудували у 2018 році. Спочатку підприємство працювало на виробництво біогазу, з якого вироблялась електроенергія. У 2021 році його обладнано модулем з виробництва біометану. У другій половині 2023 року інвестори планують встановити ще один модуль з виробництва біометану такої ж потужності у Київській області.

Зауважимо, що РГК за власним шаблоном технічних умов проводить підключення біометану за 1 грн. Компанія також створила "єдине вікно" у форматі one-stop-shop для виробників біометану та потенційних інвесторів.

Нагадаємо, у липні 2022 року "Регіональна газова компанія" та "Галс Агро" уклали перший договір щодо приєднання біометанового заводу у Чернігівській області до газорозподільних мереж.

В першому півріччі 2023 року РГК планує підключити до газорозподільних мереж другий біометановий завод у Вінницькій області.