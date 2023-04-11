"В Україні будується абсолютно радянська модель газового ринку", – генеральний директор РГК Олексій Тютюнник

В українській енергетиці вибудовується ринок газу за хибною радянською моделлю. Її сутність полягає в абсолютній вертикалі влади в галузі та виконанні вказівок однієї людини або групи людей. Це суперечить європейському курсу України та вимогам Третього енергопакета ЄС. Про це сказав генеральний директор Регіональної газової компанії Олексій Тютюнник в інтерв'ю "Економічній правді".

"Є дві моделі. Перша, європейська модель, яка будується з урахуванням вимог Третього енергопакета. В цій моделі кожен учасник ринку є незалежним гравцем і їм просто розвивати перспективні й інноваційні проекти. Наприклад, біометановий проект або LNG-термінал як самостійні інноваційні ланки учасників і гравців на ринку природного газу в Європі. Друга модель – неринкова. Її сутність полягає в тому, що є абсолютна вертикаль влади в галузі. І всі за командою виконують вказівки від однієї людини або групи людей. Саме цей варіант зараз реалізується в Україні. Вважаю його корупційним і тупиковим", – сказав Тютюнник.

На його думку, ця модель не відповідає європейським директивам і законам, але дуже подібна до тієї, що існує в росії. Радянську монополію неможливо інтегрувати до європейського простору.