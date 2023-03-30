"Нафтогаз" співпрацюватиме з Енергетичним Співтовариством для посилення енергобезпеки

Енергетичне Співтовариство спільно з НАК "Нафтогаз України" створять експертну групу для напрацювання інструментів зміцнення української енергетичної безпеки.

Очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов повідомив, що домовився про співпрацю із директором Секретаріату Енергетичного співтовариства Артуром Лорковським 30 березня.

"До питань, до роботи над якими плануємо залучити групу, належать, зокрема, збільшення видобутку газу, сертифікація та використання ЄС наших підземних газосховищ, а також впровадження європейських стандартів на українському ринку газу", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що група здійснюватиме аналіз поточної ситуації в енергетичній сфері України, вивчатиме поточні та потенційні ризики, а також пропонуватиме можливі рішення.

Нещодавно компанія "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз", пробурила нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5950 метрів, яка дає 340 тисяч кубометрів природного газу на добу.

У січні Енергетичне співтовариство створило комісію, котра буде моніторити енергетичний ринок України. Комісія стежитиме за всіма подіями, пов’язаними з енергетичним ринком та корпоративним управлінням в Україні.