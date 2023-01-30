Енергетичне співтовариство запустило моніторинг енергетичного ринку України

Енергетичне співтовариство створило комісію, котра буде моніторити енергетичний ринок України. Про це повідомляє прес-служба організації

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"З метою оптимізації та консолідації своїх функцій моніторингу згідно з Договором про Енергетичне Співтовариство щодо України, найбільшого члена Енергетичного Співтовариства, який зараз потерпає від агресивної війни з боку Російської Федерації, Секретаріат створив Комісію з моніторингу енергетичного ринку України", - йдеться в повідомленні.

Комісія стежитиме за всіма подіями, пов’язаними з енергетичним ринком та корпоративним управлінням в Україні. З дотриманням вимог конфіденційності оцінки будуть опубліковані та надані залученим внутрішнім і міжнародним зацікавленим сторонам.

Очікується, що такі дії сприятимуть подальшій інтеграції українського енергетичного сектору з Європою та зміцненню довіри до передбачуваного та прозорого управління відповідно до європейської практики.

Секретаріат вже поділився з органом регулювання енергетики НКРЕКП своєю оцінкою Постанови 1689 від 17 грудня 2022 року щодо врегулювання нагальних питань забезпечення безпеки постачання та запобігання виникненню надзвичайної ситуації в енергосистемі України. Секретаріат також поділився попередньою оцінкою проекту Закону, що впливає на корпоративне управління державними підприємствами, з профільними комітетами Верховної Ради.

Енергетичне співтовариство — це міжнародна організація, що охоплює країни Євросоюзу і треті країни. Метою діяльності організації є розширення енергетичного ринку Євросоюзу на країни Південно-Східної Європи та на інші. Країни-члени беруть на себе зобов'язання в області енергетики, згідно з якими створюють нормативно-правову базу відповідно до правової системи ЄС та лібералізують свої енергетичні ринки.