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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Енергетичне співтовариство запустило моніторинг енергетичного ринку України

Енергетичне співтовариство запустило моніторинг енергетичного ринку України

Енергетичне співтовариство створило комісію, котра буде моніторити енергетичний ринок України. Про це повідомляє прес-служба організації

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"З метою оптимізації та консолідації своїх функцій моніторингу згідно з Договором про Енергетичне Співтовариство щодо України, найбільшого члена Енергетичного Співтовариства, який зараз потерпає від агресивної війни з боку Російської Федерації, Секретаріат створив Комісію з моніторингу енергетичного ринку України", - йдеться в повідомленні.

Комісія стежитиме за всіма подіями, пов’язаними з енергетичним ринком та корпоративним управлінням в Україні. З дотриманням вимог конфіденційності оцінки будуть опубліковані та надані залученим внутрішнім і міжнародним зацікавленим сторонам.

Очікується, що такі дії сприятимуть подальшій інтеграції українського енергетичного сектору з Європою та зміцненню довіри до передбачуваного та прозорого управління відповідно до європейської практики.

Секретаріат вже поділився з органом регулювання енергетики НКРЕКП своєю оцінкою Постанови 1689 від 17 грудня 2022 року щодо врегулювання нагальних питань забезпечення безпеки постачання та запобігання виникненню надзвичайної ситуації в енергосистемі України. Секретаріат також поділився попередньою оцінкою проекту Закону, що впливає на корпоративне управління державними підприємствами, з профільними комітетами Верховної Ради.

Енергетичне співтовариство — це міжнародна організація, що охоплює країни Євросоюзу і треті країни. Метою діяльності організації є розширення енергетичного ринку Євросоюзу на країни Південно-Східної Європи та на інші. Країни-члени беруть на себе зобов'язання в області енергетики, згідно з якими створюють нормативно-правову базу відповідно до правової системи ЄС та лібералізують свої енергетичні ринки.

Автор:
Степан Крьока