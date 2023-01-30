Энергетическое сообщество запустило мониторинг энергетического рынка Украины

Энергетическое сообщество создало комиссию, которая будет мониторить энергетический рынок Украины. Об этом сообщает пресс-служба организации

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"С целью оптимизации и консолидации своих функций мониторинга согласно Договору об Энергетическом Сообществе по Украине, крупнейшему члену Энергетического Сообщества, который сейчас страдает от агрессивной войны со стороны Российской Федерации, Секретариат создал Комиссию по мониторингу энергетического рынка Украины", - говорится в сообщении.

Комиссия будет внимательно следить за всеми событиями, связанными с энергетическим рынком и корпоративным управлением в Украине. С соблюдением требований конфиденциальности оценки будут опубликованы и предоставлены привлеченным внутренним и международным заинтересованным сторонам. Это будет способствовать дальнейшей интеграции украинского энергетического сектора с Европой и будет способствовать укреплению доверия к предполагаемому и прозрачному управлению в соответствии с европейской практикой.

Секретариат уже поделился с органом регулирования энергетики НКРЭКУ своей оценкой Постановления 1689 от 17 декабря 2022 по урегулированию насущных вопросов обеспечения безопасности поставок и предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины. Секретариат также поделился предварительной оценкой проекта закона, влияющего на корпоративное управление государственными предприятиями, с профильными комитетами Верховной Рады.

Энергетическое сообщество – это международная организация, охватывающая страны Евросоюза и третьи страны. Целью деятельности организации является расширение энергетического рынка Евросоюза на страны Юго-Восточной Европы и другие. Страны-члены берут на себя обязательства в области энергетики, согласно которым создают нормативно-правовую базу в соответствии с правовой системой ЕС и либерализуют свои энергетические рынки.