"Нафтогаз" будет сотрудничать с Энергетическим Сообществом для усиления энергобезопасности

Энергетическое Сообщество совместно с НАК "Нафтогаз Украины" создаст экспертную группу по наработке инструментов укрепления украинской энергетической безопасности.

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев сообщил, что договорился о сотрудничестве с директором Секретариата Энергетического сообщества Артуром Лорковским 30 марта.

"К вопросам, к работе над которыми планируем привлечь группу, в частности, относятся увеличение добычи газа, сертификация и использование ЕС наших подземных газохранилищ, а также внедрение европейских стандартов на украинском рынке газа", - говорится в сообщении.

Он отметил, что группа будет проводить анализ текущей ситуации в энергетической сфере Украины, будет изучать текущие и потенциальные риски, а также будет предлагать возможные решения.

Недавно компания "Укргаздобыча", являющаяся частью группы "Нафтогаз", пробурила новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной 5950 метров, которая дает 340 тысяч кубометров природного газа в сутки.

В январе Энергетическое сообщество создало комиссию, которая мониторит энергетический рынок Украины. Комиссия будет следить за всеми событиями, связанными с энергетическим рынком и корпоративным управлением в Украине.