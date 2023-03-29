Алексей Бутенко: Курс «Нафтогаза» на выживание – ошибочен. НАК из национальной компании превращается в газконтору

Он — украинский бизнесмен, реализовавший более 20 крупных инвестиционно-строительных проектов в Украине общей стоимостью более 300 миллионов долларов.

В конце 2021-го по приглашению руководства НАК «Нафтогаз» присоединился к государственной компании и к марту этого года вместе со сформированной им командой профессионалов с успешным опытом внедрения проектов по производству тепла и электроэнергии из биомассы начал реализацию амбициозной цели – стать крупнейшим генератором тепла из биомассы 2027 года и обеспечить замещение около 2 млрд куб. м природного газа, что дает Украине возможность практически полностью отказаться от использования природного газа для центрального отопления, заменив его, в частности, биомассу и РДФ (мусор).

Внедрение указанных проектов происходило на базе дочернего предприятия « Нефтегаз Биоэнергия», которое он возглавил и реорганизовал, чтобы создать эффективную операционную модель строительства и управления объектами теплоэнергетической инфраструктуры на биомассе и РДФ.

На сегодняшний день за год команда офиса «Нафтогаз Биоэнергия» проработала проекты по строительству 9 биоТЕЦ в восьми регионах Украины и успешно реализовала два проекта генерации электроэнергии (г. Львов, Грибовицкий полигон бытовых отходов) и тепла (город-герой Ахтырка).

О том, какой должна быть современная компания «Нефтегаз», о децентрализации объектов генерации, о манипуляции на теме дешевого государственного газа и демонополизации рынка тепла и восстановлении критической инфраструктуры Украины — в интервью с Алексеем Бутенко.

30 ноября 2022 года «Нефтегаз Бионергия» запустил в Ахтырке первый проект – тепловая станция, работающая на биотопливе. Как пилот прошел испытание отопительным сезоном?

Обычно проекты столь большой мощности реализуются в течение 18-20 месяцев, мы же сделали все за 96 дней. И это ввиду того, что пик монтажно-строительных и пусконаладочных работ пришелся на массированные ракетные обстрелы (октябрь-ноябрь).

Благодаря героизму наших Вооруженных Сил и героизму наших теплоэнергетиков, которые иногда были вынуждены работать под бомбежками, мы выполнили задание.

Нам повезло с оборудованием. По состоянию на август 2022 года оно уже было изготовлено, но предназначалось для другого заказчика. Однако, поскольку город-герой Ахтырка очень пострадал и мог зимой остаться вообще без тепла, это оборудование предоставили именно Украине. Мощность проекта охватила 100% пользователей тепла 48-тысячного города. Риски отсутствия тепла были полностью захеджированы.

Параллельно с нашим проектом власти пытались восстановить старую котельную, которую россияне разбомбили 3 марта 2022 года. Денежные средства на бумаге выделили, но до сих пор ничего не сделано. Стыдно, но почти через год даже проектная документация не разработана, не говоря уже об изготовлении оборудования...

Пилот в Ахтырке доказал, что фактически за 100 дней мы можем создать объект, который заместит в системе теплоснабжения ориентировочно 20 млн. кубов газа в год. Более того, наших ресурсов (предприятий, обеспечивавших реализацию) хватило бы для строительства одновременно трех-четырех аналогичных проектов.

Собственно вы и начали их во Львове и Житомире. На каком этапе они сейчас?

Параллельно с Ахтыркой мы сформировали проектный портфель строительства ТЭЦ, которые работают как когенерация (производят и электроэнергию, и тепло), в Житомире, Чернигове, Хмельницком, Кропивницком, Тернополе и Львове. Эти проекты уже зашли в стадию ready to build. До 15 октября 2023 г. мы планировали дать электроэнергию и тепло во все эти города — суммарно около 250-300 МВт. Это позволило бы обеспечить альтернативным теплом до 40% населения того же Житомира или Чернигова. Но, к сожалению, из-за смены руководства НАК «Нафтогаза» эти проекты были приостановлены.

Почему?

Новое руководство с первого дня задекларировало, что компания будет опираться только на добычу и поставку ископаемых топлив — газа, переходящего НАК «Нафтогаз Украины» в стадию выживания. То есть переход на мультиэнергетическую бизнес-модель остановлен, "зеленые" бизнесы поставлены на стоп.

"Нафтогаз" летом объявил дефолт. Может быть, с этим связана остановка программы замещения газа в централизованном отоплении?

Во-первых, дефолт – это не банкротство. И не НАК не смогла, а государство приняло решение не платить по еврооблигациям.

На счетах компании осенью были десятки миллиардов гривен, к тому же государство было должно «Нафтогазу» примерно 50 млрд грн. В хранилищах – более 11 млрд куб. м собственного газа компании, это до $20 млрд. по импортным ценам. Эта информация доступна, поскольку является публичной.

Во-вторых, эти восемь проектов не нуждались в большом финансировании со стороны компании. За год активной работы по привлечению инвестиций мы смогли достичь договоренности с одним из ведущих европейских банков, что «Нефтегаз» инвестирует лишь до 20% (фактически стадия ready to build), остальные 80% – это привлеченные средства.

В-третьих, несколько из этих проектов должны были финансировать города. К примеру, Львов. Да, это были расчеты в период года за построенную нами ТЭС, но определенные финансовые инструменты давали возможность сделать это безболезненно для компании.

Понятно, что война и ситуация в экономике очень тяжелая. Но Победа будет и нужно восстанавливать инфраструктуру уже. Нам придется закатить рукава и сделать 10 Ахтырок, 20 Ахтырок. Нам придется совершить «зеленый» переход и создать децентрализованную архитектуру энергетики. Это мировой тренд. Это то, что подчеркивал Президент Владимир Зеленский в обращении в парламент в декабре 2022 года.

Если мы хотим реально обеспечить энергетическую безопасность и защищенность, условно говоря, у каждого райцентра должна быть собственная ТЭЦ, которая будет производить тепло и энергию для собственного потребления.

Международные инвесторы хотят вкладывать не в банальную рисковую и антитрендовую тему добычи газа, а именно в новые рынки тепла и электроэнергии из альтернативных источников энергии, в современные «зеленые» технологии, в трендовые трансформации, являющиеся частью глобальной трансформации экономики ЕС (Green Deal).

Рекомендую, посмотрите аналитические отчеты Ernst & Young или KPMG по поводу желания, куда хотят двигаться инвесторы.

Восстановление Украины после завершения боевых действий станет крупнейшим экономическим проектом Европы. Это мнение высказал наш Президент и я в этот праздник верю.

Такой курс задекларировали лидеры многих передовых стран мира, их правительства, международные финансовые институты. Но надеяться на то, что средства будут раздавать, простите, как пирожки – это банальная глупость.

Главной проблемой может стать наличие проектов в стадии ready to build: профессионально разработанная и согласованная согласно законодательству проектная документация, получены положительные заключения соответствующих экспертиз и т.п. Подготовка таких проектов может занять 24 месяца и дольше. Без них никто ни копейки не инвестирует. То есть мы уже имеем не то что спешить, а имеем работу в антикризисном режиме 24/7.

Кстати, эта проблема будет характерна для всех проектов критической инфраструктуры.

Для меня шок и дикость, что НАК полностью остановила наполнение проектного портфеля в части замещения газа в ТКЭ. Меня это очень беспокоит. Я вижу в этом большой риск затягивания послевоенного восстановления, особенно глобального, социально важного и проблемного рынка, как теплоснабжение.

НАК объявила о намерении нарастить добычу газа до 19 млрд кубометров в 2023 году. Как вы оцениваете эти планы?

Я считаю, что в течение следующих 20 лет природному газу в энергетической безопасности страны, безусловно, будет являться важная роль.

Но он должен быть исключительно переходным топливом в процессах декарбонизации и «озеленения» экономики.

«Зеленая» трансформация экономики ЕС (Green Deal), так называемый четвертый энергопереход, глубоко трансформирует все нефтегазовые компании без исключения, и это уже реалии. Летом 2021-го в своем блоге я приводил примеры этих трансформаций. Без этого синхронизировать украинскую компанию, даже такую мощную, как НАК «Нафтогаз», с экономикой ЕС невозможно. Или мы уже не хотим в ЕС?

Соответственно, НАК «Нефтегаз» может наращивать добычу газа для обеспечения потребностей населения, но при этом именно «Нефтегаз» как национальная компания обязан позаботиться о развитии направлений производства и поставке новых «зеленых» энергетических продуктов и услуг, чтобы обеспечить переход от модели добычи. и поставка ископаемых топлив в мультиэнергетическую бизнес-модель. Именно такая бизнес-модель современна и соответствует мировым стандартам, она поможет легко синхронизироваться с новотрансформированным «озелененным» энергорынком ЕС.

На мой взгляд, именно НАК «Нафтогаз» как национальная компания должна быть двигателем модернизации и профессионализма в энергетическом секторе Украины, быть лидером «зеленой» трансформации украинской энергетики, в частности, при обеспечении устойчивости в условиях войны и послевоенного восстановления энергетической отрасли.

Почему это важно?

Потому что НАК «Нафтогаз» не должен скатиться на уровень газконторы! Национальная компания обязана решать национальные проблемы!

Именно так и только! Национальные компании, когда война, когда частный бизнес уничтожен, должны решать, прежде всего, национальные проблемы, а не думать о выживании! Такой проблемой является снабжение тепла: это многомиллиардные долги теплокоммунэнерго, которые никогда не были и не будут уплачены в полном объеме. Например, в предыдущие годы теплокоммунэнерго не могли рассчитаться за потребленный газ перед «Нафтогазом», поскольку тарифы на отопление ниже стоимости поставляемого им газа; это «схематоз» с воровством газа, являющийся коррупцией невиданных масштабов; это искусственно заниженные тарифы, убивающие производителей тепла и электроэнергии; это отсутствие рынка центрального теплоснабжения как такового, потому что он монополизирован местными «решалами»; это уничтоженные сети с колоссальными потерями…

Действовать нужно уже сегодня! Я бы даже сказал, что еще вчера. И не прятаться за ложной политикой выживания… Выживание – это ложный путь. Цитирую президента Зеленского: «Восстановление Украины — это не только о том, что нужно сделать потом после нашей Победы, но и о том, что нужно делать в это время». Ключевые слова – «в это время»!!!

Вы сказали, что Украина способна полностью отказаться от газа для отопления домов за пять лет. Какую часть уже успели заместить?

Треть газа, поставляемого НАК «Нафтогазом», идет на централизованное отопление. Представьте, о каком объеме замещения мы говорим.

Реальность и – главное – успешность замещения демонстрируют уже достигнутые доли тепловой энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, преимущественно из биомассы, в большинстве стран ЕС: Швеция (66%), Эстония (58%), Финляндия (58%), Латвия ( 57%). В среднем в ЕС этот показатель составляет 23% от общего количества энергии, используемой для отопления, и он постоянно растет: с 12% в 2004 году до 23% в 2020-м.

Что в Украине? В 2020 году биомасса заместила ориентировочно 5,2 млрд куб. м природного газа, а это примерно 15% от общего довоенного потребления. Дополнительно можно заместить еще 20 млрд кубов природного газа — в основном за счет аграрной биомассы. Она у нас есть, ее много. Ее заготовка – это огромный сектор для развития регионов, создания рабочих мест. Это еще один весомый аргумент «за».

Украина в довоенное время потребляла 30 млрд кубов природного газа и имела 20 млрд собственной добычи. То есть мы импортировали около 10 млрд кубов. Нам хватит биомассы, чтобы заместить весь импорт и половину нашей добычи природного газа.

В каких инвестициях это будет нуждаться?

Инвестиции существенны. Для замещения 2 млрд кубов газа инвестиции составят ориентировочно 2 млрд дол. США.

Насколько тепло и электроэнергия, сгенерированные на биомассе, а не на газе дешевле для конечных потребителей?

В среднем на 20% для конечного потребителя. Это при условии, если мы на рынке: рыночная стоимость газа и справедливые тарифы. Но дело не только в цене. Используя имеющуюся у нас биомассу, мы сможем предупреждать риски того, что газа может не быть или цены на него взлетят, как год назад.

В прошлом году мы пережили ситуацию, когда газ стоил 2300 евро. Но государство отдавало его людям за 7800 грн. Представляете разницу в цене и убытках, которые мы получили? Государству, например, гораздо выгоднее газ собственной добычи продавать за большие деньги на споте, а не сжигать его за бесценок для отопления жилья, накапливая долги. Давайте сжигать биомассу, которой у нас огромные объемы, а не деньги, которые могли бы тратить на ту же оборону, на восстановление и модернизацию экономики.

Если это так перспективно и выгоднее газа, то почему генерация на биомассе сейчас убыточна?

Потому что искусственно заниженный тариф на тепло и цена на газ для населения. Мы понимаем, что тарифы втрое ниже себестоимости. Есть мораторий на повышение тарифов для коммерческих предприятий, а это основная статья заработка для производителей тепла. К тому же, большинство предприятий-потребителей тепла приостановили работу в связи с войной.

Зимой для выживания государство было вынуждено бесплатно предоставлять гражданам древесину для отопления жилья. Поэтому увеличился спрос на отходы древесины и цены на нее выросли фактически вдвое. Во сколько раз мы должны поднять тарифы? В два раза и это обосновано. Но их заморозили и проекты стали убыточными.

Однако есть сверхважное «но». Для НАК «Нафтогаз» проекты на биомассе никогда не были и не убыточны. Государство покупает газ по 100 гривен, а продает населению по 8 гривен. Получает минус 92 гривны. Это ущерб, который катастрофически накопился и никогда не будет погашен. Если перестать покупать дорогой газ и заменить его дешевой биомассой, окупаемость этих проектов — до четырех лет. Это выгодная программа. Еще раз повторяю: национальная компания обязана решать национальные проблемы, а это проблемы с теплоснабжением, с модернизацией теплокоммунэнерго.

Меня очень удивляет этот резкий разворот "Нафтогаза" от замещения газа. Мы многое уже сделали, а сейчас развернулись и пошли в обратном направлении.

Чтобы продать газ теплокоммунэнерго по 7420 грн для отопления населения, государство передает «Нафтогазу» из бюджета более 200 млрд грн налогоплательщиков. На мой взгляд, такая цена на газ не мотивирует использовать его эффективно и в этом вред для государства.

Некоторые политики и эксперты агитируют за государственный газ для нужд населения по себестоимости добычи. Это реально?

На теме «газ государственной добычи отдаем населению по себестоимости», дополнительно прикрывая этот популизм лозунгами об энергобезопасности страны для победы на энергетическом фронте, хайпирует большинство политических сил на протяжении всего времени независимости Украины. Именно политикане-популисты, желающие удовлетворить свои политические амбиции, обманом подогревают желание части своих избирателей получением дешевого газа путем его продажи «по себестоимости».

Это миф! Так же, как и миф, что этой добычи хватает для покрытия всех потребностей населения.

Когда украинцев пытаются «зомбировать» газовой темой, им не объясняют, что для того, чтобы продать им газ, нужно проделать колоссальную работу, что существенно влияет на себестоимость газа.

Она предполагает:

- административные расходы компаний в цепи от скважины к потребителю;

- плату за пользование недрами (рента);

- производственные затраты на подъем и подготовку газа (Lifting cost);

- амортизационные отчисления;

- плата за вход в ГТС;

- расходы по проведению геолого-сейсмических работ;

- расходы по обесцениванию нефтегазовых активов;

- стоимость подъема газа из скважины;

- содержание системы промышленных и магистральных газопроводов, системы подземных хранилищ и управление ими;

- разницу в уровне эффективности месторождений, которая достигает четырех или даже больше;

- экономические затраты на привлечение капитала для осуществления инвестиций, обеспечивающих добычу этого газа;

- вложение средств в разведку и разработку месторождения в виде геолого-сейсмических работ, поисково-разведочного и эксплуатационного бурения, строительства наземной инфраструктуры.

И много другого.

Все вышеперечисленное сопровождается производственно-технологическими расходами газа (ВТВ).

Больше всего газа потребляет население напрямую и через централизованное отопление. Именно поэтому государство устанавливает тарифы для операторов инфраструктуры поставок газа на существенно ниже уровня экономически обоснованного. Представьте, что дополнительно еще нужно отнять ВТВ. И еще вычтите потребление бюджетными и религиозными организациями, поскольку это тоже потребности населения. Ужас…

Делаю вывод.

На самом деле, согласно вышеприведенному, газ не такой уж дешевый.

Также государственной добычи не хватает даже сейчас, и чем ниже цена, тем выше использование, тем больше газа будет не хватать. Это доказанный факт.

Добавьте к этому проблему субсидирования, которая сегодня в Украине делает газ самым дешевым видом энергоресурса для населения. Такой вот самообман. Понятно, что при такой цене газа невыгодно ни замещать, ни утеплять жилье, фактически ничего не выгодно делать с экономической точки зрения. Выгодно просто сидеть и бездумно сжигать газ. Позиция "суицида". Для экономики это страшный, я бы сказал – смертельный удар, последствия которого общество ощутит за несколько лет! Уже сегодня объем скрытых субсидий по действующей цене газа – 842 млрд грн. Это огромная трагедия для Украины. Первыми в этой ситуации пострадают генерирующие компании. Они уже почти уничтожены этой политикой.

Считаю важным для «Нафтогаза» оставаться в стороне от этой политической аферы под названием «газ государственной добычи отдаем населению по себестоимости». Но декларирование одновекторности (только добыча газа) означает, что компания уже вовлечена в эту популистскую игру.

Проект "Львов_биогаз". В чем фуррор и значимость его реализации?

В партнерстве с группой компаний «Клиар Энерджи» во время активных боевых действий за 46 дней (апрель-май 2022 года) был реализован пилотный проект биогазовой электростанции, работающий на базе полигона твердых бытовых отходов во Львовской области мощностью 625 кВт. Пример того, что бизнес должен работать, несмотря на трудные времена.

Благодаря построенной биогазовой электростанции 38 гектаров мусорного полигона, выбрасывающего миллионы куб. м вредного свалочного газа, ставших источником энергии для окружающих домохозяйств.

Станция способна производить 2,645 тыс МВт*ч в год, замещая при этом более 800 тыс. куб. м природного газа.

Это позволяет обеспечить электроэнергией ориентировочно 735 домохозяйств и одновременно сократить выбросы в атмосферу углерода, объемом примерно 30 тыс. т в год. Благодаря реализации этого проекта более 2 млн. куб. м метана, который в 30 раз вреднее углекислого газа, не попадут в атмосферу, а миллионы кубометров свалочного газа с 38 га мусорного полигона станут источником энергии.

Над чем работает «Нефтегаз Биоэнергия» сейчас? Вы сказали, что ваши проекты остановлены.

С марта этого года мы вышли из проектов НАК "Нефтегаза". За небольшой промежуток времени, зима 2021-го — весна 2023 года, мы многое сделали: изучили и разработали программы модернизации ТКЭ десяти крупных городов Украины, пришли к выводу, что действительно можем закрыть вопрос замещения газа в централизованном отоплении за пять лет. Мы создали реально жизнеспособную программу такого перехода, разработали стратегию реализации и планы действий; осознали, что есть все необходимые ресурсы. Мы создали компанию-энергодевелопера, являющуюся единственным эффективным инструментом в Украине, способным успешно реализовывать проекты в энергетике наибольшей сложности. Сформировали серьезный проектный портфель.

На практике доказали, что по силам в критически короткие сроки заместить на 100% газ в большом городе с населением 48 тысяч человек... И это все было остановлено. Кто-то решил, что это не ко времени.

Сначала, представьте, без предупреждений и объяснений были заблокированы на несколько месяцев все платежи. Кстати, блокировка платежей оказалась типичной стратегией нового менеджмента «Нефтегаза». Уже известны факты, что эта «схема» была использована не только в отношении нашего предприятия, но и в отношении многих «дочек» НАКа.

Это полностью парализовало работу «Нефтегаз Биоэнерго», приведя к остановке процесса реализации всех «зеленых» проектов. Соответственно формирование проектного портфеля также было заблокировано. Репутационные риски зашкаливали, стали поступать претензии подрядным организациям.

Для национальной компании, с точки зрения неизбежной «зеленой» трансформации в современную энергетическую компанию в фарватере вступления Украины в ЕС, этот факт не что иное, как причинение вреда, выстрел себе в ногу...

Мы с этим не согласились, а после попыток профессионально дискутировать почувствовали сильное давление некоторых членов «новой команды» компании. Это было довольно грязно с проявлением таланта неблагодарности и коварства... Убежден, что жизнь все расставит на свои места. Тем более, идет война, поэтому не время говорить о конфликтах. Советовал бы избегать их, чтобы не выносить в публичную плоскость информацию, которая может навредить компании.

Единственное, что могу сказать: уже очень скоро наши достижения в составе прогрессивной, патриотически настроенной команды, целью которой является возрождение Украины и приглашение присоединиться к которой мы только что получили, многих приятно удивят.

Это частная компания?

Нет.

Что для вас сегодня самое важное в вашей жизни?

Я очень хочу, чтобы мы скорее выиграли войну! Слава Украине!