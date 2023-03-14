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"Нафтогаз" запустил новую мощную скважину на истощенном на 85% месторождении: сколько газа дает
Компания "Укргазвыдобування", являющаяся частью группы "Нафтогаз", пробурила новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной 5950 метров, которая дает 340 тысяч кубометров природного газа в сутки. Об этом говорится в сообщении группы.
"Это очень хороший результат, особенно учитывая, что месторождение, на котором пробурена скважина, эксплуатируется уже 45 лет и истощено на 85%. Он стал возможным благодаря применению современных подходов к разработке месторождений", - пояснил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.
В частности, при проектировании скважины с помощью 3D-модели месторождения специалисты смогли определить перспективный участок производительного пласта месторождения, который до сих пор не разрабатывался.
"В прошлом году мы переформатировали команду наших геологов и разработчиков, просмотрев процессы и усилив ее мощными специалистами с опытом работы в международных компаниях. Уже видим результат", – отметил исполняющий обязанности генерального директора "Укргазвыдобування" Олег Толмачев.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, достигнутые на этом месторождении результаты и ряд других недавних геологических открытий станут важнейшими составляющими для наращивания добычи газа уже в этом году.
Также в "Нафтогазе" отмечают, что результаты бурения новой скважины дали основания запланировать бурение еще одной скважины на этом участке месторождения. Однако о местоположении месторождения не сообщается.
Напомним, что в ноябре прошлого года "Нафтогаз" сообщал о том, что УГВ пробурило новую скважину в Харьковской области, которая дает 140 тысяч кубометров газа в сутки, на месторождении, которое эксплуатируется уже полвека и почти истощено. В начале же сентября сообщалось, что во Львовской области заработала скважина, обеспечивающая добычу 115 тысяч кубометров газа в сутки.