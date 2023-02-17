Будут искать газ: в Украине начали масштабные 3D сейсморазведочные исследования

АО "Укргаздобыча" (УГО) начинает 3D сейсморазведочные исследования в западных регионах Украины. Об этом 17 февраля в Facebook сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

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Специалисты УГО вместе с привлеченными компаниями исследуют территорию площадью более 1,5 тысячи квадратных километров. Это будут наиболее масштабные 3D сейсморазведочные исследования, которые когда-либо проводились в Украине.

"Это позволит получить детальные геологические модели залежей углеводородов, расположенных на глубинах до 5 километров. Важно, что они (исследования – Delo.ua) проводятся сегодня даже во время войны", — отметил Чернышев.

Больше деталей по ожидаемым результатам и другим планам в компании пока не раскрывают.

Напомним, за 2022 год, несмотря на войну и ее последствия, УГВ пробурило 47 новых скважин, что является показателем, который практически не отличается от довоенного.

Более того, "Нафтогаз" увеличил добычу газа в западных регионах Украины, используя новые технологии и оборудование. Так, во Львовской области заработала скважина, обеспечивающая добычу 115 тысяч кубометров газа в сутки.