Во Львовской области в рекордные сроки запустили скважину, дающую 115 тысяч кубометров газа в сутки

Во Львовской области заработала буровая скважина, обеспечивающая добычу 115 тысяч кубометров газа в сутки, что является высоким показателем для западного региона, где большинство месторождений находятся на завершающей стадии разработки.

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Как сообщает госкомпания "Укргазвыдобування", проектирование и сооружение скважины происходило компанией Expert Petroleum, являющейся партнером в рамках РЭС (production enhancement contract).

"Мы приветствуем такой результат на одном из наших месторождений, переданных в управление Expert Petroleum. Скважина была пробурена и запущена в работу в рекордные сроки – 18 дней. Именно такого эффекта мы и ожидали от международного партнера, имеющего возможность принимать быстрые и эффективные решения", – отметил сообщил исполняющий обязанности гендиректора УГВ Александр Романюк.

Как отметил технический директор "Эксперт Петролеум Украина" Рихард Белый, основным фактором, приведшим к такому хорошему результату, стало продвинутое моделирование пласта и тщательный подбор места закладки новой скважины.

"Мы провели исследование в продуктивной скважине на этом месторождении, чтобы подробнее изучить коллектор. Затем мы получили больше данных, таких как новый каротаж и локальная сейсморазведка, чтобы уточнить нашу модель. Качественные работы по технологиям бурения и раскрытию производительного пласта также способствовали конечному результату", – указал он.

В настоящее время инженеры Expert Petroleum анализируют показатели работы скважин, чтобы оптимизировать работу месторождения с позиций коллектора и наземных объектов.

Напомним, что УГВ и Expert Petroleum начали сотрудничество на условиях повышения добычи (РЭС) с 1 октября 2020 года. Международный партнер по результатам конкурсного отбора получил в управление 13 истощенных газовых месторождений во Львовской области и обязался нарастить добычу на 300 миллионов кубометров в течение пяти лет. Объем инвестиций при этом должен составлять не менее 1 миллиарда гривен.