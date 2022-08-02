Новая импортозависимость. Почему Кабмин вынужден просить о газовом ленд-лизе

Кабмин просит у США предоставить газ по “ленд-лизу”. Однако потребление газа в Украине рекордно снизилось, а добыча позволяет накопить в ПХГ большие запасы к отопительному сезону. К тому же импорта можно было и вовсе избежать, но в предыдущие года из-за коррупции Украина теряла возможности нарастить добычу

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26 июля Кабинет министров обратился к правительству США с просьбой предоставить Украине “газовый ленд-лиз”. При этом по данным правительства по состоянию на конец июля в украинских газохранилищах накоплено около 12 млрд куб. м газа, а к началу отопительного сезона запас газа в украинских ПХГ может достигнуть 14 млрд куб. метров. Таким образом при планах правительства накопить 19 млрд куб. м газа для отопительного сезона, стране нужно импортировать еще 5 млрд куб. м в условиях рекордных для отопительного сезона цен.

Также весьма любопытно, что импортировать 5 млрд куб. м газа по рекордной цене правительство хочет в условиях рекордного падения потребления газа. Из-за боевых действий были уничтожены крупные потребители газа как энергоресурса - ТЭЦ и ТЭС. А множество крупных предприятий, которые использовали газ как технологическое сырье, были либо серьезно повреждены как “Северодонецкий Азот” и Одесский припортовый завод либо остановлены по ряду экономических причин. А еще наученный горьким прошлой зимы малый и средний бизнес, пытается уходить от газа вовсе и массово переходит на другие виды энергоресурсов, такие как дрова, брикеты и пеллеты.

"Да, в Украине сократилось потребление газа. Крупные предприятия, которые были потребителями значительных объемов газа, или сократили свое производство, или вообще свернули работу. Но надо понимать, что существуют реальные угрозы обстрелов со стороны России предприятий и объектов инфраструктуры по добыче газа, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий", — сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, отметив, что импорт необходим поскольку стране нужно подстраховаться в случае недополучения газа в условиях войны.

А глава НАК “Нафтогаза” Юрий Витренко, рассчитывает начать импорт газа прямо во время отопительного сезона - в 4 квартале. По его мнению, для выполнения плана Кабмина стране нужно будет закупить 5,8 млрд куб. м газа по цене 8 млрд долларов. Примечательно, что закупать “Нафтогаз”, который недавно вошел в дефолт по своим еврооблигациям сможет только за средства государственного бюджета. При этом рекордные для летнего сезона цены на газ, ближе к зиме вырастут еще больше.

В свою очередь добыча газа в Украине упала не столь существенно как потребление: по итогам этого года при сохранении текущих тенденций падение составит 5-10%. Таким образом на украинском газовом рынке На украинском газовом рынке сейчас, несмотря на войну, профицит газа и это позволяет закачивать газ в подземные газохранилища в объемах до 1 млрд куб. м в месяц.

При этом все это происходит в стране, которая по своим запасам газа занимает второе место в Европе, а полномасштабному российскому вторжению предшествовали годы упущенных возможностей нарастить добычу газа.

После аннексии Крыма Украина могла стать энергетически независимой, но не стала

Согласно данным ВР Statistical Review of World Energy за 2021 год запасы газа в Украине составляют 1,1 трлн куб. м. Таким образом по своим запасам Украина занимает второе место в Европе после одного из крупнейших и важнейших поставщиков газа в ЕС - Норвегии.

При надлежащем развитии добывающей отрасли наша страна могла бы стать одним из гарантов энергетической безопасности ЕС. Однако нельзя сказать, что стратегией добычи развития добычи газа не занимались. Все годы от аннексии Россией Крыма в марте 2014 до полномасштабной вторжения в 2014 газовый вопрос оставался центральным в повестке властей.

В 2016 году Кабмин утвердил концепцию развития газодобывающей отрасли, которая должна была создать предпосылки для энергетической независимости страны к 2020 году. Программа, которую позже назвали “Программа 20/20” предполагала добыча газа в стране к 2020 году должна была увеличиться до 28,5 млрд куб. м. Локомотивом данной концепции должна была стать государственная “Укргаздобыча”, которая к 2020 году должна была добывать 20,1 млрд куб. м.

В итоге программа 20/20 с треском провалилась, а добыча газа в 2020 году, как и в 2016 составила 14,6 млрд куб. м. Хотя по итогам предыдущих лет она все же демонстрировала некоторый рост. Пик добычи в 2018, когда “Укргаздобыча” добыла 15,5 млрд куб. м. Главной причиной провала, НАК назвал популизм и коррупцию, которые не давали отрасли развиваться. Разница цен для неэффективно потребляющего газ населения и промышленности не давали развиваться отрасли.

Вполне вероятно, что спецобязательства послужили фактором, который не давал развиваться добычи и лишал ее инвестиций. Однако, следует отметить, что даже в рекордном з точки зрения добычи 2018 году “Укргаздобыча” в своих отчетах указала также производственно-технологические потери на уровне 1,5 млрд куб. м. Это в свою очередь вызвало недоумение в профессиональной среде. В частности многолетний глава “Укргаздобычи” Илья Рыбчич заявил, что потолок производственно технологических потерь должен был составить не более 1,5 млрд.

“Объясню на простом примере, чтобы все поняли, сколько это – 1,5 млрд. куб. м газа? Сегодня в месяц "Укргаздобыча" добывает 1,250 млрд куб. м. Следовательно, это означает, что все 2,5 тыс. скважин компании пустили на факелы и они целый месяц горели где-нибудь в полях. Или еще можно сравнить с необеспечением населения газом в один зимний месяц”, — отметил Рыбчич.

А позже отчеты аудита “Нафтогаза” показали, что после рекордного с точки зрения добычи 2018, государственный бюджет из-за воровства и неэффективных управленческих решений в “Нафтогазе” потерял 75 млрд гривен. Одной из самых интересных схем была продажа “Нафтогаз-трейдингом” газа частным компаниям по цене ниже рыночных. А позже эти же компании перепродавали газ самому “Нафтогазу”, с наценкой.

К слову больше всех на этой схеме обогатился один из топ-менеджеров “Нафтогаза” Андрей Фаворов. Тот самый, который после провала программы увеличения добычи 20/20 в феврале 2020 года презентовал новую программу увеличения добычи “Тризуб”. Эта программа предполагала увеличение добычи за счет бурения новых месторождений на шельфе Черного мора совместно с частными партнерами.

Эта стратегия могла бы дать эффект, к тому же после провального 2020 года в 2021 были все предпосылки для наращивания добычи газа. Однако рост добычи демонстрировали частные компании, в то время как “Укргаздобыча” сократила добычу по сравнению с прошлым годом.

Что касается сотрудничества с частными компаниями, то и тут не обошлось без проблем. Так, в конце 2020 — в начале 2021 года Украина подписала восемь СРП с ведущими газодобывающими компаниями: добывающим активом "Нафтогаза", ДТЭК Нафтогаз, Geo Alliance Group, "Захиднадрасервис" и американской компанией Aspect Energy. Гарантированные инвестиции в разработку площадей должны были составить не менее 400 млн долларов в течение пяти лет. Однако из-за того, что законодательно не был урегулирован вопрос о распределении продукции до бурения дело так и не дошло.

Туманное будущее украинской добычи

По словам бывшего директора по коммуникациям “Нафтогаза”, а ныне эксперта “Центра Разумкова” Максима Билявского, по окончанию войны Украина может стать одной из важнейших стран для энергетики ЕС, однако если коррупция в “Укргаздобычи” сохранится нарастить добычу газа будет невозможно. И ликвидировать коррупцию нужно на всех уровнях - от добычи углеводородов и подачи товарного газа до пересмотра производственно-технологических потерь и установления современных метрологических систем.

“Очень много вопросов лично у меня вызывает положение вещей в метрологии, измерении и диспетчеризации в “Укргаздобыче”. Измерение объемов газа на некоторых станциях осуществляется еще старыми, нецифровыми методами. А еще при прохождении запасов газа от оператора до диспетчера в показатели закладывается сознательная ошибка, которой пользуются коррупционеры”, — говорит Билявский.

По его мнению, без ликвидации коррупционной составляющей ни о каком государственно-частном партнерстве и соглашениях о распределении продукции не может быть и речи.

“Инвестиционное пространство на рынке газа должны создать в первую очередь САП и другие правоохранительные органы. Не искоренив коррупцию, мы не сможем создать государственно-частное партнерство поскольку в нем не заинтересованы коррупционеры”, — говорит Билявский.

При этом по его мнению, в активах “Укргаздобычи” есть большое количество скважин, которые могут быть интересны для инвесторов. Не только украинских, но и иностранных, таких как польская компания Orlen.

При этом несмотря на все предпосылки к деградации спроса на газ в ЕС, роль газа в условиях “зеленого перехода” будет расти. Сегодня в условиях энергетического кризиса газ в ЕС замещают углем. В ресурсной войны демократических стран с Россией потребление угля растет не только в ЕС, но и во всем мире. А план “зеленого перехода” был отложен до лучших времен.

Однако по окончанию газового противостояния, газ вернет свои позиции в качестве “переходного топлива” от угля к “зеленой энергетике”. И отказаться от газа можно будет лишь после значительно увеличения доли “зеленой” генерации. А до этого, по мнению эксперта, газ в качестве сырья будет оставаться востребованным еще примерно 50 лет.