Россияне обстреляли северодонецкий "Азот": поврежден цех производства аммиака (ФОТО)

Российские оккупанты обстреляли территорию цеха производства аммиака на северодонецком "Азоте". За сутки в Луганской области в результате вражеской агрессии погибли четыре человека.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Отмечается, что из минометов, артиллерии и РСЗО на протяжении суток российской армией обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Орехово, Устиновка, Горное, Екатериновка, Белогоровка, Николаевка, Камышеваха и Павлоград.

По его словам, оккупанты продолжают безуспешные поиски слабых мест в обороне Северодонецка, вместе с тем расстреливая мирные кварталы и объекты промышленности области.

В частности, в Северодонецке оккупанты дважды обстреляли территорию цеха производства аммиака "Азот". Повреждены не менее двух цехов на разных концах химического предприятия. Один из них – цех производства аммиака.

"По меньшей мере четыре погибших жителя области. Один из них – северодончанин, которому россияне нанесли смертельные ранения еще 6 июня. Враг отнял жизнь и у трех лисичан – мужчины и две женщины. За последние двое суток ранения разной степени тяжести получили шесть лисичан. Четверо из них были сразу госпитализированы в областную клиническую больницу в Днепре", - проинформировал глава ОВА.

Также Сергей Гайдай подчеркнул, что по Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении Катериновки украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.

"Кроме того, россияне нанесли ракетно-авиационные удары по Верхнекаменке и Золотому. Где уже более-менее безопасно, местность успели осмотреть и зафиксировать разрушения. Так, в Горном повреждено 10 домов, в Ореховом – восемь, в Лисичанске – четыре", – подчеркнул он.

Всего за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены три танка, две боевые бронированные машины и четыре единицы автомобильной техники противника. ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Напомним, по состоянию на 5 июня ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян. Но уже на следующий день украинские войска после контрнаступления отступили из жилой части города в промзону, охватывающую западную часть Северодонецка. Однако украинские защитники сдерживают оккупантов.