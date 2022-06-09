Росіяни обстріляли сєвєродонецький "Азот": пошкоджено цех виробництва аміаку (ФОТО)

Російські окупанти обстріляли територію цеху виробництва аміаку на сєвєродонецькому "Азоті". За добу на Луганщині внаслідок ворожої агресії загинули чотири особи.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що із мінометів, артилерії та РСЗВ минулої доби російською армією обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівка, Гірське, Катеринівка, Білогорівка, Миколаївка, Комишуваха та Павлоград.

За його словами, окупанти продовжують безуспішні пошуки слабких місць в обороні Сєвєродонецька, разом з тим розстрілюючи мирні квартали й об’єкти промисловості області.

Зокрема, у Сєвєродонецьку окупанти двічі обстріляли територію цеху виробництва аміаку "Азот". Пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Один із них – цех виробництва аміаку.

"Щонайменше чотири загиблих жителів області. Один із них – сєвєродончанин, якому росіяни нанесли смертельні поранення ще 6 червня. Ворог відібрав життя й у трьох лисичан – чоловіка і двох жінок. За останні дві доби поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро лисичан. Чотирьох з них одразу госпіталізували до обласної клінічної лікарні у Дніпрі", - поінформував очільник ОВА.

Також Сергій Гайдай наголосив, що по Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку Катеринівки українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов.

"Крім того, росіянами завдано ракетно-авіаційних ударів по Верхньокам’янці та Золотому. Де вже більш-менш безпечно, місцевість встигнули оглянути та зафіксувати руйнування. Так, у Гірському пошкоджено 10 будинків, в Оріховому – вісім, у Лисичанську – чотири", - підкреслив він.

Загалом за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, станом на 5 червня ЗСУ зачистили половину Сєвєродонецька від росіян. Але вже наступного дня Українські війська після контрнаступу відступили з житлової частини міста до промзони, що охоплює західну частину Сєвєродонецька. Проте українські захисники стримують окупантів.