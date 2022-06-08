Окупанти кілька разів за день атакували Сумську область: є руйнування, одна людина поранена

8 червня з 11:00 російські військові атакували Сумську область, обстріли та авіаудари тривали до вечора. Окупанти зруйнували будівлі, цивільні споруди та поранили одну людину.

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Про це у Facebook повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він розповів, що першою під удар потрапила Есманська громада. Після обіду ворог також відкривав вогонь по територіям Хотинської та Юнаківської громад. Вогонь вели з мінометів та великокаліберних кулеметів.

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"У Шосткинському районі внаслідок обстрілу зруйновано приміщення підрозділу Держприкордонслужби України. Його було відкрито у 2015 році для утримання незаконних мігрантів. На війні воно не вживається", - резюмував Живицький.

Близько 15:00 росіяни атакували Середино-Будську громаду. Внаслідок цього обстрілу зруйнували господарську цивільну споруду.

Після 16:00 російські літаки завдали два авіаудари по Краснопільській громаді. В результаті одна людина отримала поранення, крім того, загарбники повністю знищили один автомобіль.

Раніше, в ніч проти 7 червня, російська армія обстріляла Середину-Буда Сумської області. Щонайменше 6 будинків пошкоджено, виникли пожежі. До цього, в ніч на 2 червня, російська авіація завдала трьох ракетних ударів по прикордонному селищу Краснопілля Сумської області. Щонайменше троє людей було поранено та госпіталізовано. Усі вони – мирні жителі Краснопілля.