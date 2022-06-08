Оккупанты несколько раз за день атаковали Сумскую область: есть разрушения, один человек ранен

8 июня с 11:00 российские военные атаковали Сумскую область, обстрелы и авиаудары продолжались до вечера. Оккупанты разрушили здания, гражданские сооружения и ранили одного человека.

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Об этом в Facebook сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он рассказал, что первой под удар попала Эсманская громада. После обеда враг также открывал огонь по территориям Хотинской и Юнаковской громад. Огонь вели с минометов и крупнокалиберных пулеметов.

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"В Шосткинском районе в результате обстрела разрушено помещение подразделения Госпогранслужбы Украины. Его открыли в 2015 году для содержания незаконных мигрантов. На войне оно не употребляется", — резюмировал Живицкий.

Около 15:00 россияне атаковали Середино-Будскую громаду. В результате этого обстрела разрушили хозяйственное гражданское сооружение.

После 16:00 российские самолеты нанесли два авиаудара по Краснопольской громаде. В результате один человек получил ранения, кроме того захватчики полностью уничтожили один автомобиль.

Ранее, в ночь на 7 июня, российская армия обстреляла Середину-Буда Сумской области. По меньшей мере 6 домов повреждены, возникли пожары. До этого, в ночь на 2 июня, российская авиация нанесла три ракетных удара по приграничному поселку Краснополье Сумской области. По меньшей мере три человека были ранены и госпитализированы. Все они – мирные жители Краснополья.