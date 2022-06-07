Россияне снова обстреляли Сумскую область: повреждены по меньшей мере шесть домов (ФОТО)

В Сумской области в ночь на 7 июня российская армия обстреляла Середину-Буда. По меньшей мере 6 домов повреждены, бушуют пожары.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"В ночь на 7 июня российский враг обстрелял Середину-Буда. Обстрел начался около 5 утра, было 7 выстрелов из миномета и за ним был открыт и артиллерийский огонь", - проинформировал Живицкий.

По его словам, в результате обстрелов по меньшей мере 6 домов, хозяйственное сооружение и гараж - повреждены, бушуют пожары. Повреждена также и линия электропередач.

По предварительной информации, погибших и раненых среди местного населения нет.

Напомним, в ночь на 2 июня российская авиация нанесла три ракетных удара по приграничному поселку Краснополье Сумской области. По меньшей мере три человека были ранены и госпитализированы. Все они – мирные жители Краснополья.