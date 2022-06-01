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Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумщине

Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумщине

Российские военные нанесли ракетный удар по территории населенного пункта в Сумской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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"Около 13:30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской общины, Шосткинский район. Предварительно было выпущено 6 ракет", - написал он.

Данные по разрушениям и жертвам пока уточняют.

Напомним, утром 1 июня россияне атаковали  Славянск Донецкой области ракетами. В результате было разрушено 3 дома.

Автор:
Степан Крьока