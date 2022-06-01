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Окупанти завдали ракетного удару по Сумщині

Окупанти завдали ракетного удару по Сумщині

Російські військові завдали ракетного удару по території населеного пункту на Сумщині. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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"Близько 13:30 ворог завдав ракетного удару з літака по території Шалигінської громади, Шосткинського району. Попередньо було випущено 6 ракет", - написав він.

Дані щодо руйнувань та жертв поки що уточнюють.

Нагадаємо, вранці 1 червня росіяни атакували Слов'янськ на Донеччині ракетами. В результаті було зруйновано 3 будинки.

Автор:
Степан Крьока