Россия нанесла авиаудары по Краснополью Сумской области, есть раненые (ФОТО)

В ночь на 2 июня российская авиация нанесла три ракетных удара по приграничному поселку Краснополье Сумской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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По его словам, обстрел произошел около полуночи, во время воздушной тревоги. По предварительным данным, по меньшей мере три человека были ранены и госпитализированы. Все они - мирные жители Краснополья.

Один дом вследствие прямого попадания ракеты разрушен до основания. Еще несколько домов повреждены, есть большие разрушения в домохозяйствах.

Отметим, что накануне вечером Живицкий сообщил, что на территорию Краснопольской общины вражеские беспилотники сбросили самодельные взрывные устройства с вероятным радиусом поражения 30-50 метров.

Напомним также, что, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в прошедшие сутки на севере Сумской области были обстреляны с российской территории город Середина-Буда и соседнее село Прогресс.

Кроме того, 1 июня начальник Сумской ОГА сообщал об обстреле около 13:30 территории приграничной Шагыгинской общины: по его словам, было выпущено шесть ракет.