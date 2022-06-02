- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россия нанесла авиаудары по Краснополью Сумской области, есть раненые (ФОТО)
В ночь на 2 июня российская авиация нанесла три ракетных удара по приграничному поселку Краснополье Сумской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, обстрел произошел около полуночи, во время воздушной тревоги. По предварительным данным, по меньшей мере три человека были ранены и госпитализированы. Все они - мирные жители Краснополья.
Один дом вследствие прямого попадания ракеты разрушен до основания. Еще несколько домов повреждены, есть большие разрушения в домохозяйствах.
Отметим, что накануне вечером Живицкий сообщил, что на территорию Краснопольской общины вражеские беспилотники сбросили самодельные взрывные устройства с вероятным радиусом поражения 30-50 метров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним также, что, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в прошедшие сутки на севере Сумской области были обстреляны с российской территории город Середина-Буда и соседнее село Прогресс.
Кроме того, 1 июня начальник Сумской ОГА сообщал об обстреле около 13:30 территории приграничной Шагыгинской общины: по его словам, было выпущено шесть ракет.