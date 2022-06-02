Росія завдала авіаударів по Краснопіллю Сумської області, є поранені (ФОТО)

У ніч на 2 червня російська авіація завдала трьох ракетних ударів по прикордонному селищу Краснопілля Сумської області. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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За його словами, обстріл стався близько опівночі під час повітряної тривоги. За попередніми даними, щонайменше троє людей було поранено та госпіталізовано. Усі вони – мирні жителі Краснопілля.

Один будинок внаслідок прямого влучення ракети зруйнований вщент. Ще кілька будинків пошкоджено, є великі руйнування у домогосподарствах.

Зазначимо, що напередодні увечері Живицький повідомив, що на територію Краснопільської громади ворожі безпілотники скинули саморобні вибухові пристрої з можливим радіусом ураження 30-50 метрів.

Нагадаємо також, що, за даними Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби на півночі Сумської області було обстріляно з російської території місто Середина-Буда та сусіднє село Прогрес.

Крім того, 1 червня начальник Сумської ОДА повідомляв про обстріл близько 13.30 території прикордонної Шагигинської громади: за його словами, було випущено шість ракет.