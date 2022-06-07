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Росіяни знову обстріляли Сумщину: пошкоджено щонайменше шість будинків (ФОТО)
На Сумщині в ніч на 7 червня російська армія обстріляла Середину-Буда. Щонайменше 6 будинків пошкоджені, вирують пожежі.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"В ніч на 7 червня російський ворог обстріляв Середину-Буда. Обстріл почався близько 5 ранку, було 7 пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь", - поінформував Живицький.
За його словами, внаслідок обстрілів щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж - пошкоджені, вирують пожежі. Пошкоджена також і лінія електропередач.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За попередньою інформацією, загиблих та поранених серед місцевого населення немає.
Нагадаємо, у ніч на 2 червня російська авіація завдала трьох ракетних ударів по прикордонному селищу Краснопілля Сумської області. Щонайменше троє людей було поранено та госпіталізовано. Усі вони – мирні жителі Краснопілля.