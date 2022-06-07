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Росіяни знову обстріляли Сумщину: пошкоджено щонайменше шість будинків (ФОТО)

Сумська область, Сумщина, війна в Україні, російська агресія, горить будинок
Фото: t.me/Zhyvytskyy

На Сумщині в ніч на 7 червня російська армія обстріляла Середину-Буда. Щонайменше 6 будинків пошкоджені, вирують пожежі. 

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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.  

"В ніч на 7 червня російський ворог обстріляв Середину-Буда. Обстріл почався близько 5 ранку, було 7 пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь", - поінформував Живицький. 

За його словами, внаслідок обстрілів щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж - пошкоджені, вирують пожежі. Пошкоджена також і лінія електропередач. 

За попередньою інформацією, загиблих та поранених серед місцевого населення немає. 

Фото 2 — Росіяни знову обстріляли Сумщину: пошкоджено щонайменше шість будинків (ФОТО)
Фото 3 — Росіяни знову обстріляли Сумщину: пошкоджено щонайменше шість будинків (ФОТО)
Фото 4 — Росіяни знову обстріляли Сумщину: пошкоджено щонайменше шість будинків (ФОТО)

Нагадаємо, у ніч на 2 червня російська авіація завдала трьох ракетних ударів по прикордонному селищу Краснопілля Сумської області. Щонайменше троє людей було поранено та госпіталізовано. Усі вони – мирні жителі Краснопілля.

Автор:
Анастасія Дєдковська