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Російська авіація атакувала Сумську область
Вранці 4 червня російська авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району.
Як уточнили у Міністерстві внутрішніх справ, внаслідок обстрілу людських жертв чи руйнувань житлових чи інфраструктурних об'єктів немає. Інформація уточнюється.
Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький підтвердив, що внаслідок авіаудару по області сталося чотири вибухи, руйнування уточнюються.
"За повідомленнями місцевих жителів, прильоти були за Нижнім Піщаним. Подробиць немає. Поки що констатуємо факт, що потрібно бути уважними на всій території нашої громади", - розповів міський голова Сум Олександр Лісенко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, вранці 4 червня російські військові завдали удару на Одещині, крилата ракета потрапила на територію сільськогосподарського підприємства. В результаті виникла пожежа, рятувальники оперативно її ліквідували