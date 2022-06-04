Оккупанты нанесли авиаудар по Одесской области: есть пострадавшие

Утром 4 июня российские военные нанесли удар по Одесской области, крылатая ракета попала на территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате возник пожар, спасатели оперативно его ликвидировали, сообщили в ОК "Юг".

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По предварительной информации, два человека получили ранения. Для атаки россияне применили авиацию.

"Самолетами стратегической авиации осуществлен пуск Х-59. На месте работает следственно-оперативная группа", — уточнили в ОК "Юг".

Из-за военной агрессии России также в Харьковской области постоянно возникают пожары. За сутки со 2 по 3 июня спасатели Харьковского гарнизона совершили 10 оперативных выездов на ликвидацию пожаров, вызванных обстрелами.

Также в ГСЧС отмечают, что пиротехническими подразделениями службы в течение суток было ликвидировано 22 вражеских боеприпаса в регионе.