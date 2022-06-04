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Окупанти завдали авіаудару по Одеській області: є постраждалі
Вранці 4 червня російські військові завдали удару по Одещині, крилата ракета потрапила на територію сільськогосподарського підприємства. В результаті виникла пожежа, рятувальники оперативно її ліквідували, повідомили у ОК "Південь".
За попередньою інформацією, дві особи отримали поранення. Для атаки росіяни застосували авіацію.
"Літаками стратегічної авіації здійснено пуск Х-59. На місці працює слідчо-оперативна група", - уточнили в ОК "Південь".
Через військову агресію Росії також у Харківській області постійно виникають пожежі. За добу з 2 по 3 червня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 10 оперативних виїздів на ліквідацію пожеж, спричинених обстрілами.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також у ДСНС зазначають, що піротехнічними підрозділами служби протягом доби було ліквідовано 22 ворожі боєприпаси в регіоні.