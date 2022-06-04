Окупанти завдали авіаудару по Одеській області: є постраждалі

Вранці 4 червня російські військові завдали удару по Одещині, крилата ракета потрапила на територію сільськогосподарського підприємства. В результаті виникла пожежа, рятувальники оперативно її ліквідували, повідомили у ОК "Південь".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За попередньою інформацією, дві особи отримали поранення. Для атаки росіяни застосували авіацію.

"Літаками стратегічної авіації здійснено пуск Х-59. На місці працює слідчо-оперативна група", - уточнили в ОК "Південь".

Через військову агресію Росії також у Харківській області постійно виникають пожежі. За добу з 2 по 3 червня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 10 оперативних виїздів на ліквідацію пожеж, спричинених обстрілами.

Також у ДСНС зазначають, що піротехнічними підрозділами служби протягом доби було ліквідовано 22 ворожі боєприпаси в регіоні.