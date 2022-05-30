Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області: хотіли влучити по непрацюючому мосту через Дністровський лиман

Вранці 30 травня ворог завдав ракетного удару на Одещині, одну ракету вдалося знищити силам української ППО. Про це повідомив речник ОВА Олег Братчук.

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"Підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" знищив крилату ракету типу "Х", випущену російським стратегічним бомбардувальником у напрямку Чорного моря по Одещині", - розповів Братчук.

В ОК "Південь" повідомляють, що загарбники намагалися завдати удару по мосту через Дністровський лиман, який не функціонує.

Одна ракета потрапила вже розбитими залізничними коліями. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків. За попередньою інформацією, серед мирних мешканців ніхто не постраждав.

Нагадаємо, перший раз ворог атакував міст 26 квітня, наступного дня по ньому було завдано другого ракетного удару, після чого залізнично-автомобільний міст закрили для проїзду.