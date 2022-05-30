Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области: хотели попасть по неработающему мосту через Днестровский лиман

Утром 30 мая враг нанес ракетный удар по Одесской области, одну ракету силам украинской ПВО удалось уничтожить. Об этом сообщил спикер ОВА Олег Братчук.

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"Подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" уничтожило крылатую ракету типа "Х", выпущенную российским стратегическим бомбардировщиком по направлению Черного моря по Одесщине", — рассказал Братчук.

В ОК "Південь" сообщают, что захватчики пытались нанести удар по мосту через Днестровский лиман, который не функционирует.

Одна ракета попала по уже разбитым железнодорожным путям. Ударной волной повреждено несколько частных домов. По предварительной информации, среди мирных жителей никто не пострадал.

Напомним, первый раз враг атаковал мост 26 апреля, на следующий день по нему был нанесен второй ракетный удар, после чего железнодорожно-автомобильный мост закрыли для проезда.