"Мочить в сортире": Россия ракетным ударом по Одесской области разрушила пляжный туалет

Российская армия 20 мая нанесла очередной ракетный удар с применением авиации по южной части Одесской области. Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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"Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг нацизма. Разрушен пляжная туалет. Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет", - сказано в нем.

Напомним, что армия страны-агрессора регулярно наносит ракетные удары по мосту через мост через Днестровско-Цареградское гирло в поселке Затока, который соединяет южную часть Одесской области с остальной Украиной.

Более точную информацию в командовании не приводят, равно как и не сообщают пока об этом происшествии и другие силовые структуры региона.

Объект был впервые поврежден 26 апреля, но уже утром следующего дня по нему был нанесен второй ракетный удар, после чего железнодорожно-автомобильный мост закрыли для проезда. Однако вражеские войска на этом не остановились, продолжив обстреливать его 2 мая, 10 мая, а также дважды попали в мост в ночь на 17 мая.

В то же время в ходе обстрелов этой местности удары уже неоднократно приходились по курортной инфраструктуре поселка Затока. В частности, 16 мая были повреждены две базы отдыха и 15 домов, а также тяжело ранена 6-летняя девочка.