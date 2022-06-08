Зеленський: битва за Сєвєродонецьк стала однією з найважчих за цю війну

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців за підсумками 105-го дня повномасштабної російсько-української війни заявив, що битва за Сєвєродонецьк стала однією з найважчих за весь час збройного конфлікту.

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"Сєвєродонецьк за підсумками останньої доби повномасштабної війни залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції і завдаємо ворогові відчутні втрати. Це дуже жорстока битва, дуже важка", — сказав глава держави.

Президент вважає, що багато в чому саме там зараз вирішується доля українського Донбасу.

РФ продовжує наносити ракетні та авіаудари по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України та не залишає спроб встановити контроль над містом Сєвєродонецьк. При цьому, за словами голови Луганської ОВ Сергія Гайдая, українські військові успішно стримують росіян у Сєвєродонецьку.

Крім того, країна-агресор не залишає спроб встановити контроль над містом Сєверодонецьк.