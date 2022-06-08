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Зеленский: битва за Северодонецк стала одной из самых тяжелых за эту войну
Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам по итогам 105-го дня полномасштабной российско-украинской войны заявил, что битва за Северодонецк стала однйо из самых тяжелых за все время вооруженного конфликта.
"Северодонецк по итогам последних суток полномасштабной войны, остается эпицентром противостояния на Донбассе. Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокое сражение, очень тяжелое", — сказал глава государства.
Президент считает, что во многом именно там сейчас решается судьба украинского Донбасса.
РФ продолжает наносить ракетные и авиаудары по объектам военной и гражданской инфраструктуре на территории Украины и не оставляет попыток установить контроль над городом Северодонецк. При этом, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, украинские военные успешно сдерживают россиян в Северодонецке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, страна-агрессор не оставляет попыток установить контроль над городом Северодонецк.