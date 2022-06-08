Зеленский: битва за Северодонецк стала одной из самых тяжелых за эту войну

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам по итогам 105-го дня полномасштабной российско-украинской войны заявил, что битва за Северодонецк стала однйо из самых тяжелых за все время вооруженного конфликта.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Северодонецк по итогам последних суток полномасштабной войны, остается эпицентром противостояния на Донбассе. Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокое сражение, очень тяжелое", — сказал глава государства.

Президент считает, что во многом именно там сейчас решается судьба украинского Донбасса.

РФ продолжает наносить ракетные и авиаудары по объектам военной и гражданской инфраструктуре на территории Украины и не оставляет попыток установить контроль над городом Северодонецк. При этом, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, украинские военные успешно сдерживают россиян в Северодонецке.

Кроме того, страна-агрессор не оставляет попыток установить контроль над городом Северодонецк.