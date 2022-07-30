Украина готовит предпосылки для "газового ленд-лиза", - Немчинов

Украинское правительство обратилось к правительству США с просьбой предоставить определенных объем газа по ленд-лизу из-за опасения недополучения определенных лимитов газа по причине боевых действий. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны со ссылкой на министра Кабинета министров Олега Немчинова.

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"С 1 октября начнется непосредственно действие закона о ленд-лизе. Поэтому наше правительство обращается к правительству США с просьбой рассмотреть возможность включить в общий закон о ленд-лизе в том числе и вопросы поставки определенных лимитов газа, которые могут быть недополучены Украиной из-за боевых действий. ", - сказал Немчинов в эфире общенационального марафона".

Он сообщил, что для полноценного прохождения отопительного сезона Украине нужно около 19 млрд куб.м газа. В настоящее время в газохранилищах накоплено около 12 миллиардов куб.м.

"Да, в Украине сократилось потребление газа. Крупные предприятия, которые были потребителями значительных объемов газа, или сократили свое производство, или вообще свернули работу. Но надо понимать, что существуют реальные угрозы обстрелов со стороны России предприятий и объектов инфраструктуры по добыче газа, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий", — подчеркнул министр.

Напомним, Кабмин на заседании 26 июля утвердил решение обратиться к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении Украины "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона 2022/23.

Российский монополист "Газпром" продолжает уменьшать поставки энергоносителей в ЕС, украинские официальные лица уверены, что РФ использует газ в качестве оружия. На фоне страны Европейского Союза согласовали план добровольной экономии газа на 15% по сравнению со средним потреблением за последние 5 лет с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Кроме того, США уже помогают европейским странам преодолеть энергетический кризис. Июнь 2022 года стал первым месяцем, когда США поставили в ЕС больше газа, чем РФ по своим трубопроводам.