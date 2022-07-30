Україна готує передумови для "газового ленд-лізу", - Немчинов

Український уряд звернувся до уряду США з проханням надати певний обсяг газу за ленд-лізом через побоювання недоотримання певних лімітів газу через бойові дії. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони із посиланням на міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова.

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"З 1 жовтня розпочнеться безпосередньо дія закону про ленд-ліз. Тому наш уряд звертається до уряду США з проханням розглянути можливість включити до загального закону про ленд-ліз у тому числі й питання постачання певних лімітів газу, які можуть бути недоотримані Україною через бойових дій.", - сказав Нємчинов в ефірі загальнонаціонального марафону".

Він повідомив, що для повноцінного проходження опалювального сезону Україні потрібно близько 19 млрд. куб.м газу. Наразі в газосховищах накопичено близько 12 мільярдів куб.

Так, в Україні скоротилося споживання газу. Великі підприємства, які були споживачами значних обсягів газу, або скоротили своє виробництво, або взагалі згорнули роботу. Але треба розуміти, що існують реальні загрози обстрілів з боку Росії підприємств та об'єктів інфраструктури з видобутку газу, розташованих у безпосередній близькості від зони бойових дій", - наголосив міністр.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 26 липня ухвалив рішення звернутися до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання України "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону 2022/23.

Російський монополіст "Газпром" продовжує зменшувати постачання енергоносіїв до ЄС, українські офіційні особи впевнені, що РФ використовує газ як зброю. На тлі країни Європейського Союзу узгодили план добровільної економії газу на 15% порівняно із середнім споживанням за останні 5 років з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.

Крім того, США вже допомагають європейським країнам подолати енергетичну кризу. Червень 2022 року став першим місяцем, коли США поставили в ЄС більше газу, ніж РФ своїми трубопроводами.