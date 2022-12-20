Россия в очередной раз обстреляла объекты "Нафтогаза"

Ночью 20 декабря 2022 года российский агрессор в очередной раз произвел обстрел нефтегазовой инфраструктуры группы "Нафтогаз". Вражеские ракеты попали в один из объектов Харьковщины.

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Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что на месте происшествия возник масштабный пожар, сейчас идет его ликвидация. Пострадавших нет.

"Ущерб оценим позже, после завершения работы спасателей, но я уверен: все разрушенное будет восстановлено. В отличие от репутации страны-террориста, которая еще долго будет оставаться изгнанником на мировой арене", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Видео взрыва можно просмотреть здесь .

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, сегодня около 2 часов ночи в Изюмском районе в результате ракетных ударов оккупантов возник масштабный пожар на объекте промышленной инфраструктуры.

Напоминаем, что предыдущий обстрел объектов "Нафтогаза" произошел 17 ноября , тогда была повреждена газодобывающая инфраструктура АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.