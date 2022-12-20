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Россия в очередной раз обстреляла объекты "Нафтогаза"
Ночью 20 декабря 2022 года российский агрессор в очередной раз произвел обстрел нефтегазовой инфраструктуры группы "Нафтогаз". Вражеские ракеты попали в один из объектов Харьковщины.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Отмечается, что на месте происшествия возник масштабный пожар, сейчас идет его ликвидация. Пострадавших нет.
"Ущерб оценим позже, после завершения работы спасателей, но я уверен: все разрушенное будет восстановлено. В отличие от репутации страны-террориста, которая еще долго будет оставаться изгнанником на мировой арене", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Видео взрыва можно просмотреть здесь .
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, сегодня около 2 часов ночи в Изюмском районе в результате ракетных ударов оккупантов возник масштабный пожар на объекте промышленной инфраструктуры.
Напоминаем, что предыдущий обстрел объектов "Нафтогаза" произошел 17 ноября , тогда была повреждена газодобывающая инфраструктура АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.