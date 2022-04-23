Финляндия сокращает поставки электроэнергии из России

Финляндия ограничит импорт электроэнергии из Российской федерации. Об этом заявили в компании Fingrid, которая является главным оператором линий электропередач в этой стране.

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Как сообщает Yle, 24 апреля пропускная способность будет сокращена с нынешних 1,3 тысяч до 900 мегаватт.

В компании обосновывают свое решение рисками для электроэнергетической системы в меняющейся геополитической ситуации.

Кроме того, поступление электричества из России будет полностью приостановлено, когда будет проходить тестирование атомного реактора "Олкилуото-3".

В то же время, по информации издания, экспорт электроэнергии из Финляндии в Россию останется на прежнем уровне.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Эстония приняли решение совместно арендовать крупное судно-терминал для хранения сжиженного природного газа, чтобы не использовать российский газ.

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