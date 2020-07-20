Россияне и финны планируют проложить первую в Арктике линию связи

Российский оператор мобильной связи "Мегафон" и финский инфраструктурный оператор Cinia собираются к 2023 году проложить первую в Арктике подводную линию связи, сообщает Deutsche Welle.

Как заявил генеральный директор компании "Мегафон" Геворк Вермишян в интервью, опубликованном в газете "Ведомости" в понедельник, 20 июля, этот кабель станет самым коротким маршрутом для передачи данных из Европы в Азию.

О подготовке к началу разведывательных работ, необходимых для реализации проекта под названием Arctic Connect, "Мегафон" сообщил на своем сайте 17 июля. Партнером компании по их проведению будет холдинг "Росгеология".

Научно-исследовательское судно "Росгеологии" "Профессор Логачев" пройдет наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях, говорится в пресс-релизе компании.

Экспедиция начнется 5 августа и продлится три месяца. Общая протяжённость исследуемого геологами в 2020 году участка составит 6500 километров.

По словам Геворка Вермишяна, морские исследования станут первым этапом реализации проекта. Они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию, указал он.

Следующий этап разведывательных работ пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод, добавил гендиректор "Мегафона".

По предварительной оценке главы "Мегафона" Вермишяна, инвестиции в проект составят $0,8-1,2 млрд.

Напомним, 19 июня мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell успешно осуществили синхронный обмен радиочастотами диапазона 900 МГц на территории Закарпатской области.