IT и Телеком 10 минут назад

Украинские мобильные операторы начали рефарминг радиочастот

Использование "низких" радиочастот обеспечит мобильным операторам возможность внедрять связь 4G по всей стране

Фото: The Page Фото: The Page
Фото: The Page

Сегодня ночью, 19 июня, мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украины и lifecell успешно осуществили синхронный обмен радиочастотами диапазона 900 МГц на территории Закарпатской области.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе мобильных операторов.

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В сообщении отмечается, что в результате рефарминга каждый из мобильных операторов сможет использовать сплошные полосы радиочастот, что достаточно для возможности внедрения и использования современного стандарта четвертого поколения мобильной связи. 

Уже летом 2020 года операторы осуществят обмен радиочастотами в восьми западных областях Украины, первой из которых стала Закарпатская.

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"В дальнейшем мероприятия по рефармингу будут охватывать другие регионы Украины, и до конца 2020 года полностью завершатся. Для настройки базовых станций GSM900 на LTE900 мобильные операторы должны отключать на короткое время и перезагружать свое оборудование. Работы проводятся в ночные часы, при самой низкой нагрузке на сети, что позволит минимизировать возможное снижение качества связи", — говорится в сообщении.

Телеком-операторы напоминают, что современная LTE технология предоставляет абонентам возможность пользоваться мобильным интернетом на еще более высокой скорости, получать более стабильное и качественное интернет-соединение на всей территории Украины.

В соответствии с условиями новых лицензий на использование диапазона 900 МГц, мобильные операторы обязаны в течение двух лет охватить 4G покрытием 90% населения страны, в том числе, населенные пункты с количеством населения от 2000 человек, сельскую местность, транспортную инфраструктуру, и остальное. 

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"Благодаря этому каждый гражданин Украины, не зависимо от своего местоположения, сможет полноценно пользоваться всеми преимуществами цифрового мира.

Рефарминг радиочастот в диапазоне 900 МГц стал возможным благодаря общей работе операторов мобильной связи Украины, специалистов НКРСИ, Министерства цифровой трансформации Украины, ассоциации ТЕЛАС, других профильных ассоциаций и государственных органов", — сообщается в пресс-релизе. 

Напомним, в начале марта операторы "Киевстар", "Водафон Украина" и "Лайфселл" получили лицензии на радиочастотный ресурс в диапазоне 800-900 МГц. 

Таким образом, высокоскоростной мобильный интернет станет доступным не только в крупных городах, но и в небольших деревнях и отдаленных уголках страны.

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