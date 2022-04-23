Фінляндія скорочує постачання електроенергії з Росії

Фінляндія обмежить імпорт електроенергії з Росії. Про це заявили у компанії Fingrid, яка є головним оператором ліній електропередач у цій країні.

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Як повідомляє Yle, 24 квітня пропускну здатність буде скорочено з нинішніх 1,3 тисяч до 900 мегават.

У компанії обгрунтовують своє рішення ризиками для електроенергетичної системи в мінливій геополітичній ситуації.

Крім того, надходження електрики з Росії буде повністю припинено, коли проходитиме тестування атомного реактора "Олкілуото-3".

Водночас, за інформацією видання, експорт електроенергії з Фінляндії до Росії залишиться на колишньому рівні.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія та Естонія ухвалили рішення спільно орендувати велике судно-термінал для зберігання зрідженого природного газу, щоб не використати російський газ.

Джерело фото: ua. depositphotos. com