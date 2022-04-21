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Финляндия и Эстония планируют запустить плавучий СПГ-терминал для отказа от российского газа
Финляндия и Эстония приняли решение совместно арендовать крупное судно-терминал для хранения сжиженного природного газа, чтобы не использовать российский газ.
Как сообщает Euroactiv, о проекте объявили 7 апреля, однако подробностей о нем известно мало.
В издании отмечают, что СПГ-терминал длиной 200 метров – плавучая установка для хранения и регазификации (FSRU) – будет расположен на побережье Финляндии около сети транспортировки природного газа. Точное местонахождение пока не разглашается.
По словам старшего советника Министерства торговли и промышленности Арто Раджала, "будет доступно несколько вариантов размещения терминала".Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, такими вариантами могут быть финские города Инкоо или Хамина, где планируется завершить строительство терминала до конца октября.
При этом власти планируют запустить корабль к следующей зиме. Если строительные работы не будут завершены, его разместят в эстонском Палдиске, который должен быть готов принять СПГ до 1 ноября.
Эстония уже заявила, что приостановит импорт российского газа до конца года. В свою очередь правительство Латвии решило прекратить импорт природного российского газа с 1 января 2023 года.
Напомним, в начале апреля стало известно, что Латвия, Литва и Эстония отказались от российского газа.
В настоящее время потребности балтийского рынка удовлетворяются за счет запасов газа, накопленного в подземном хранилище в Латвии.
Ранее сообщалось, что 1 апреля Литва стала первым государством Европейского Союза среди стран-клиентов "Газпрома", добившимся независимости от поставок российского газа.