Финляндия и Эстония планируют запустить плавучий СПГ-терминал для отказа от российского газа

Финляндия и Эстония приняли решение совместно арендовать крупное судно-терминал для хранения сжиженного природного газа, чтобы не использовать российский газ.

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Как сообщает Euroactiv, о проекте объявили 7 апреля, однако подробностей о нем известно мало.

В издании отмечают, что СПГ-терминал длиной 200 метров – плавучая установка для хранения и регазификации (FSRU) – будет расположен на побережье Финляндии около сети транспортировки природного газа. Точное местонахождение пока не разглашается.

По словам старшего советника Министерства торговли и промышленности Арто Раджала, "будет доступно несколько вариантов размещения терминала".

В частности, такими вариантами могут быть финские города Инкоо или Хамина, где планируется завершить строительство терминала до конца октября.

При этом власти планируют запустить корабль к следующей зиме. Если строительные работы не будут завершены, его разместят в эстонском Палдиске, который должен быть готов принять СПГ до 1 ноября.

Эстония уже заявила, что приостановит импорт российского газа до конца года. В свою очередь правительство Латвии решило прекратить импорт природного российского газа с 1 января 2023 года.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Латвия, Литва и Эстония отказались от российского газа.

В настоящее время потребности балтийского рынка удовлетворяются за счет запасов газа, накопленного в подземном хранилище в Латвии.

Ранее сообщалось, что 1 апреля Литва стала первым государством Европейского Союза среди стран-клиентов "Газпрома", добившимся независимости от поставок российского газа.