Фінляндія та Естонія планують запустити плавучий ЗПГ-термінал для відмови від російського газу

Фінляндія та Естонія вирішили спільно орендувати велике судно-термінал для зберігання зрідженого природного газу, щоб не використовувати російський газ.

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Як повідомляє Euroactiv, про проєкт оголосили 7 квітня, проте подробиць про нього мало відомо.

У виданні зазначають, що ЗПГ-термінал завдовжки 200 метрів – плавуча установка для зберігання та регазифікації (FSRU) – буде розташований на узбережжі Фінляндії поблизу мережі транспортування газу. Точне місцезнаходження поки що не розголошується.

За словами старшого радника Міністерства торгівлі та промисловості Арто Раджала, "буде доступно кілька варіантів розміщення терміналу".

Такими варіантами можуть бути фінські міста Інкоо або Хаміна, де планується завершити будівництво терміналу до кінця жовтня.

При цьому влада планує запустити корабель до наступної зими. Якщо будівельні роботи не будуть завершені, його розмістять в естонському Палдіську, який має бути готовим прийняти ЗПГ до 1 листопада.

Естонія вже заявила, що призупинить імпорт російського газу до кінця року. У свою чергу уряд Латвії вирішив припинити імпорт природного російського газу з 1 січня 2023 року.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що Латвія, Литва та Естонія відмовилися від російського газу.

Нині потреби балтійського ринку задовольняються за допомогою запасів газу, накопиченого у підземному сховищі Латвії.

Раніше повідомлялося, що 1 квітня Литва стала першою державою Європейського Союзу серед країн-клієнтів "Газпрому", яка досягла незалежності від поставок російського газу.