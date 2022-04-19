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Данія збільшить видобуток газу, щоб знизити залежність від Росії
Данія має намір збільшити видобуток природного газу із родовищ у Північному морі, щоб зменшити залежність від російських енергоносіїв.
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Про це прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила під час інтерв'ю телеканалу CNN.
"Ми переконані, що краще видобувати газ у Північному морі, ніж купувати його у Володимира Путіна", — сказала Фредеріксен.
За її словами, видобуток природного газу буде тимчасовим, нагадавши, що країна прагне повної відмови від видобутку нафти і газу в морі до 2050 року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Однак, нинішнє збільшення видобутку природного газу допоможе країні стати незалежною від імпорту енергоносіїв.
Нагадаємо, що Євросоюз працює над запровадженням ембарго на російську нафту.