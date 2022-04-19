Данія збільшить видобуток газу, щоб знизити залежність від Росії

Данія має намір збільшити видобуток природного газу із родовищ у Північному морі, щоб зменшити залежність від російських енергоносіїв.

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Про це прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила під час інтерв'ю телеканалу CNN.

"Ми переконані, що краще видобувати газ у Північному морі, ніж купувати його у Володимира Путіна", — сказала Фредеріксен.

За її словами, видобуток природного газу буде тимчасовим, нагадавши, що країна прагне повної відмови від видобутку нафти і газу в морі до 2050 року.

Однак, нинішнє збільшення видобутку природного газу допоможе країні стати незалежною від імпорту енергоносіїв.

Нагадаємо, що Євросоюз працює над запровадженням ембарго на російську нафту.