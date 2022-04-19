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Энергетика
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Дания увеличит добычу газа, чтобы снизить зависимость от России

Дания увеличит добычу газа, чтобы снизить зависимость от России
Фото: Укр газ ресурс

Дания намерена увеличить добычу природного газа из месторождений в Северном море, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоносителей.

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Об этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила во время интервью телеканалу CNN.

"Мы убеждены, что лучше добывать газ в Северном море, чем покупать его у Владимира Путина", — сказала Фредериксен.

По ее словам добыча природного газа будет временной напомнив, что страна стремиться к полному отказу от добычи нефти и газа в море к 2050 году. 

Однако нынешнее увеличение добычи природного газа поможет стране стать независимой от импорта энергоносителей.

Напомним, что Евросоюз работает над введением эмбарго на российскую нефть.