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Дания увеличит добычу газа, чтобы снизить зависимость от России
Дания намерена увеличить добычу природного газа из месторождений в Северном море, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоносителей.
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Об этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила во время интервью телеканалу CNN.
"Мы убеждены, что лучше добывать газ в Северном море, чем покупать его у Владимира Путина", — сказала Фредериксен.
По ее словам добыча природного газа будет временной напомнив, что страна стремиться к полному отказу от добычи нефти и газа в море к 2050 году.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Однако нынешнее увеличение добычи природного газа поможет стране стать независимой от импорта энергоносителей.
Напомним, что Евросоюз работает над введением эмбарго на российскую нефть.