Украина с понедельника может начать экспорт электроэнергии в Словакию

Украина с понедельника планирует начать экспорт электроэнергии в Словакию. Речь идет об объеме 200 МВт каждый час. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Facebook.

“Соответствующий аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных связей в направлении Словакии был проведен сегодня на дату поставки 17 апреля. На аукционе было распределено 100% доступной пропускной способности по этому направлению среди четырех участников”, - написала пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отметим, разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу составляет 400 МВт. "Укрэнерго" совместно с европейскими коллегами работает над возможностью увеличения этого объема.

В апреле в Минэнерго заявили, что планируют увеличить объемы экспорта за те, которые были в прошлом году.

"Это наш ответ на российские варварские атаки, это доказательство того, что у государства-террориста ничего не получилось. И сейчас мы надеемся выйти на те объемы экспорта, которые были в прошлом году. Мы планируем и будем вести переговоры по их увеличению, потому что сегодня резерв в системе позволяет это сделать”, - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Ранее НЭК "Укрэнерго" провела первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день снабжения 11 апреля.

По результатам первого аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников.

Напомним, Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу в конце июня 2022 года. В октябре экспорт был приостановлен из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Когда ситуация стабилизировалась, стороны начали обсуждение вопроса возобновления поставок электроэнергии в Европу. Европу.

7 апреля Министр энергетики Герман Галущенко подписал распорядительный документ, позволяющий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.