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Украина возобновляет экспорт электроэнергии: Галущенко подписал документ
Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, позволяющий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Отмечается, что мощность экспорта, разрешенная европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E, составляет 400 МВт. Однако фактические объемы экспорта могут колебаться в зависимости от времени суток и конъюнктуры рынка.
Галущенко заявил, что украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей с запасом мощности. Следующим шагом является открытие экспорта электроэнергии – это позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры.
При этом министр заверил, что приоритетом является обеспечение потребностей электроэнергии для украинских потребителей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Экспорт электроэнергии будет работать при условии обеспечения украинских потребителей электроэнергией и может быть прекращен в случае изменения ситуации", – высказался чиновник.
Напомним, Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу в конце июня 2022 года.
Однако в октябре экспорт был приостановлен из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры. В Минэнерго отмечали, что украинская электроэнергия помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы.
С завершением зимы и стабилизацией ситуации с электроэнергией начал обсуждаться вопрос возобновления ее поставок в Европу. Министр энергетики Герман Галущенко отмечал, что полученные от экспорта средства позволят, в частности, стабилизировать финансовое состояние энергокомпаний, которые понесли значительные потери от российских атак, а также подготовиться к следующему отопительному сезону.