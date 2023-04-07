Украина возобновляет экспорт электроэнергии: Галущенко подписал документ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, позволяющий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что мощность экспорта, разрешенная европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E, составляет 400 МВт. Однако фактические объемы экспорта могут колебаться в зависимости от времени суток и конъюнктуры рынка.

Галущенко заявил, что украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей с запасом мощности. Следующим шагом является открытие экспорта электроэнергии – это позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры.

При этом министр заверил, что приоритетом является обеспечение потребностей электроэнергии для украинских потребителей.

"Экспорт электроэнергии будет работать при условии обеспечения украинских потребителей электроэнергией и может быть прекращен в случае изменения ситуации", – высказался чиновник.

Напомним, Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу в конце июня 2022 года.

Однако в октябре экспорт был приостановлен из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры. В Минэнерго отмечали, что украинская электроэнергия помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы.

С завершением зимы и стабилизацией ситуации с электроэнергией начал обсуждаться вопрос возобновления ее поставок в Европу. Министр энергетики Герман Галущенко отмечал, что полученные от экспорта средства позволят, в частности, стабилизировать финансовое состояние энергокомпаний, которые понесли значительные потери от российских атак, а также подготовиться к следующему отопительному сезону.