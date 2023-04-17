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Энергетика
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Страны G7 решили сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, - СМИ

Страны G7 решили сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, - СМИ
Страны G7 и Австралия приняли решение сохранить ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов

Страны Большой семерки (G7) сохранят предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов США за баррель, несмотря на рост мировых цен на сырую нефть и призывы некоторых стран снизить максимальную цену, чтобы ограничить доходы Кремля.

Об этом пишет Reuters.

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что страны G7 и Австралия приняли решение сохранить ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов.

Это произошло после четырех недель повышения базовых цен на нефть, чему способствовало сокращение добычи, объявленной странами ОПЕК+.

Представители G7 пришли к выводу, что ограничение цены срабатывает как на ограничение российских доходов, так и сохранение стабильности энергетического рынка.

Страны G7 также усилит усилия по борьбе с уклонением от ограничения цен и санкций, наложенных на Россию, включая использование мошеннических схем.

Члены коалиции планируют предоставить указания, чтобы помочь поставщикам услуг определять признаки уклонения, например, манипуляции с отслеживанием местонахождение судов или неучет расходов на доставку, фрахт, таможню и страхование.

Лимит цен на нефть запрещает компаниям G7 и Европейского Союза предоставлять услуги по транспортировке, страхованию и финансированию российской нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше лимита.

Издание отмечает, что в последнем отчете Международного энергетического управления (МЭА) сделан вывод, что режим санкций G7 был эффективным, «не ущемляя глобальные поставки нефти и продуктов, одновременно ограничивая способность России получать экспортный доход».

При этом выручка России от экспорта нефти в марте составила 12,7 млрд долларов США, что на 43% ниже, чем годом ранее.

Страны G-7 также отказались пересмотреть предельную цену на российскую нефть в середине марта, хотя Эстония, Литва и Польша призвали снизить потолок цен на российскую нефть почти на 15% — с $60 до $51,45, пытаясь еще больше взорвать финансирование военной машины страны-агрессора РФ.

Ранее Министерство энергетики России заявило, что страна сократила добычу нефти примерно на 700 000 баррелей в день в марте. Но пока невозможно проверить, сколько нефти действительно добывает РФ.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько