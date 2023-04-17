Страны G7 решили сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, - СМИ

Страны Большой семерки (G7) сохранят предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов США за баррель, несмотря на рост мировых цен на сырую нефть и призывы некоторых стран снизить максимальную цену, чтобы ограничить доходы Кремля.

Об этом пишет Reuters.

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что страны G7 и Австралия приняли решение сохранить ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов.

Это произошло после четырех недель повышения базовых цен на нефть, чему способствовало сокращение добычи, объявленной странами ОПЕК+.

Представители G7 пришли к выводу, что ограничение цены срабатывает как на ограничение российских доходов, так и сохранение стабильности энергетического рынка.

Страны G7 также усилит усилия по борьбе с уклонением от ограничения цен и санкций, наложенных на Россию, включая использование мошеннических схем.

Члены коалиции планируют предоставить указания, чтобы помочь поставщикам услуг определять признаки уклонения, например, манипуляции с отслеживанием местонахождение судов или неучет расходов на доставку, фрахт, таможню и страхование.

Лимит цен на нефть запрещает компаниям G7 и Европейского Союза предоставлять услуги по транспортировке, страхованию и финансированию российской нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше лимита.

Издание отмечает, что в последнем отчете Международного энергетического управления (МЭА) сделан вывод, что режим санкций G7 был эффективным, «не ущемляя глобальные поставки нефти и продуктов, одновременно ограничивая способность России получать экспортный доход».

При этом выручка России от экспорта нефти в марте составила 12,7 млрд долларов США, что на 43% ниже, чем годом ранее.

Страны G-7 также отказались пересмотреть предельную цену на российскую нефть в середине марта, хотя Эстония, Литва и Польша призвали снизить потолок цен на российскую нефть почти на 15% — с $60 до $51,45, пытаясь еще больше взорвать финансирование военной машины страны-агрессора РФ.

Ранее Министерство энергетики России заявило, что страна сократила добычу нефти примерно на 700 000 баррелей в день в марте. Но пока невозможно проверить, сколько нефти действительно добывает РФ.

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