Ціна на нафту піднялася вище $80 за барель через скорочення видобутку в ОПЕК+

Ціни на нафту дещо зросли в понеділок завдяки планам Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) скоротити видобуток, в той час як інвестори спостерігають за економічними даними Китаю та його готовності до відновлення попиту.

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 6 центів вище до 86,37 доларів за барель, ак американська нафта West Texas Intermediate коштує 82,56 доларів за барель. Це - на 4 центи більше ніж минулого тижня, пише Reuters.

Минулого тижня обидва контракти відзначили свій четвертий щотижневий приріст – найдовшу подібну смугу з середини 2022 року – після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозувало рекордний попит у 2023 році на рівні 101,9 мільйона барелів на день (барелів на день), що на 2 мільйони барелів на день більше, ніж у минулому році.

Проте МЕА у своєму щомісячному звіті попередило, що оголошені ОПЕК+ скорочення видобутку ризикують посилити дефіцит поставок нафти, який очікується в другій половині року, і можуть завдати шкоди споживачам і глобальному економічному відновленню.

Зростання вартості поставок сирої нафти на Близький Схід, яка задовольняє більше половини попиту в Азії, вже скорочує маржу нафтопереробників, спонукаючи їх забезпечити постачання з інших регіонів.

Державний нафтовий гігант Saudi Aramco поставить повний обсяг сирої нафти прописаний у контракті, декільком північноазійським покупцям, незважаючи на свою обіцянку скоротити видобуток на 500 000 барелів на день.

Оголошення ОПЕК+ про зменшення видобутку призвело до того, що ф’ючерси на нафту Brent і West Texas Intermediate США підскочили на 6%.